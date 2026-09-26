இந்தியாவில் முதன்முறையாக மதுரையில் திருநங்கைகளுக்கான தொழில் மாநாடு
இந்தியாவில் முதன்முறையாக மதுரையில் திருநங்கைகளுக்கான தொழில் மாநாடு
ADDED : செப் 26, 2026 03:58 AM
மதுரை: இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக திருநங்கைகளுக்கான தொழில் மாநாடு, நம் மாநிலத்தின் மதுரையில் நடத்தப்பட்டதாக, எம்.எஸ்.எம்.இ., துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா தெரிவித்தார்.
மதுரை திருநங்கைகள், திருநம்பிகள் ஆவண மையம் சார்பில் மதுரையில் அவர்களுக்கான தொழில் மாநாடு நடந்தது.
அதில் கண்காட்சியை பார்வையிட்ட மதன்ராஜா கூறியதாவது: இந்தியாவில் முதன்முறையாக திருநங்கைகளுக்கான தொழில் மாநாட்டை மதுரையில் நடத்தியுள்ளோம்.இதன் நோக்கம், 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்கள் வாயிலாக திருநங்கைகளின் வாழ்வாதாரம், தொழிலை ஊக்குவிப்பது தான். தமிழக அரசின், 'ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு' உட்பட பல்வேறு திட்டங்கள் வாயிலாக திருநங்கையரை தொழிலின் அடுத்தக்கட்ட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்ல உள்ளோம். தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் திருநங்கைகள் தொழில் துவங்க பொது திட்டங்களின் கீழ் கடன்தர தயாராக உள்ளோம் என்றார்.