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﻿ ரயில்களில் சரக்கு போக்குவரத்து ஜூனில் 14.22 கோடி டன் ஆனது

﻿ ரயில்களில் சரக்கு போக்குவரத்து ஜூனில் 14.22 கோடி டன் ஆனது

ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:38 AM

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ADDED : ஜூலை 14, 2026 12:38 AM

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சென்னை: ரயில்வேயில், கடந்த மாதத்தில் மட்டும், 14.22 கோடி டன் சரக்குகள் கையாளப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து, ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

ரயில்வேயில், கூடுதல் பாதைகள் அமைப்பது, சரக்குகள் கையாள பிரத்யேக பெட்டிகள் உருவாக்குதல், புதிய ஷெட்டுகள் அமைக்க கட்டமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால், பயணியர் எண்ணிக்கையும், சரக்குகள் கையாளுவதும் அதிகரித்து வருகின்றன.

இதற்கிடையே, கடந்த மாதம், ரயில்வேயில் மொத்தம் 14.22 மில்லியன் டன் சரக்குகள் கையாளப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 4 சதவீதம் வளர்ச்சியாகும். அதிகபட்சமாக உரங்கள், இரும்பு தாதுகள் கையாளப்படுகின்றன.

இதர சரக்குகள் பிரிவில் அதிகளவில் கையாளப்படுகிறது. நாடு முழுதும் கடந்த மாதத்தில், 63.81 கோடி பேர் ரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டில், இதே மாதத்தில், 62.37 கோடி பேர் பயணம் செய்தனர்.இவ்வாறு கூறினர்.

சரக்கு போக்குவரத்தில், கடந்த ஜூனில் ரயில்வே ரூ.430 கோடி கூடுதல் வருவாய் ஈட்டியது

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