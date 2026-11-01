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வோடபோன் பங்குகளை வாங்க பிரான்ஸ் தொழிலதிபருக்கு அனுமத।ி

வோடபோன் பங்குகளை வாங்க பிரான்ஸ் தொழிலதிபருக்கு அனுமத।ி

UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM

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புதுடில்லி: பிரான்ஸை சேர்ந்த தொழிலதிபர் சேவியர் நீல், வோடபோன் குழுமத்தின் 16.20 சதவீத பங்குகளை வாங்க இந்திய போட்டி ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான இலியாட்டின் நிறுவனர் சேவியர் நீல், தனது குடும்ப முதலீட்டு நிறுவனமான வேகா வாயிலாக வோடபோன் குழுமத்தின் பங்குகளை வாங்க உள்ளார். இந்நிறுவனம், பிரான்ஸ் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட மாயா நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமாகும்.

வோடபோன் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வைத்திருப்பதற்காகவே வேகா நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த பரிவர்த்தனை நிறைவடைந்ததும், வோடபோன் குழுமத்தின் மிகப்பெரிய பங்குதாரராக வேகா உருவெடுக்கும்.

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