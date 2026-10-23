பருத்தி சீசன் துவங்கிய பின்னரும் பஞ்சு விலை தொடர்ந்து உயர்வு: ஜவுளி துறையினர் கலக்கம்
பருத்தி சீசன் துவங்கிய பின்னரும் பஞ்சு விலை தொடர்ந்து உயர்வு: ஜவுளி துறையினர் கலக்கம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 10:44 PM
திருப்பூர்: புதிய பருத்தி ஆண்டில், பஞ்சு வரத்து சீசன் துவங்கிய பிறகும் விலை தொடர்ந்து அதிகரிப்பது ஜவுளித்துறையினரை கலக்கமடைய செய்துள்ளது.
கடந்த பருத்தி ஆண்டு துவங்கியபோது, ஒரு கேண்டி பஞ்சு (356 கிலோ) 54,000 ரூபாயாக இருந்தது. விளைச்சல் குறைவு, தேவை அதிகரிப்பால், 72,000 ரூபாய் வரை உயர்ந்தது. இதையடுத்து ஜவுளித்துறையினர் கோரிக்கையை ஏற்று, இறக்குமதி வரியை மத்திய அரசு தற்காலிகமாக நீக்கியது.
ஜூன் முதல் அக்., 31 வரை வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது. இதனால் விலை, 62,000 ரூபாயாக குறைந்தது. மேலும் குறையும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் தேவை அதிகரித்ததால் மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது.
நேற்றைய நிலவரப்படி ‘ஸ்பாட் ரேட்’ 65,900 முதல் 68,000 ரூபாயாக உள்ளது. வரிவிலக்கு தொடராவிட்டால் விலை மேலும் உயரும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
இது குறித்து ‘டாஸ்மா’ எனப்படும் தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் அப்புக்குட்டி, தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் ஆகியோர் கூ றியதாவது: நீண்ட இடை வெளிக்கு பிற கு உள்நாட்டு தேவை அதிகரித்துள்ளது, வரத்து எதிர்பார்த்த அளவு இல் லாது ஆகி ய காரணங்க ளால் விலை உயர்கிறது.
உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்ய இந்திய பருத்தி கழகம் நுாற்பாலைகளுக்கு மட்டுமே பஞ்சை விற்க வேண்டும்; இறக்குமதி வரி சலுகையை அரசு ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்க வேண்டும் .
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மதிப்பீடு குழு கூடியது
பருத்தி மதிப்பீட்டு குழு கூட்டம் நேற்று மத்திய ஜவுளித்துறை கமிஷனர் விருந்தா மனோகர் தேசாய் தலைமையில் ந டந்தது. அதில், ‘ஆன்லைனில் மாதாந்திர மற்றும் ஆண்டறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்; தவறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும்’ என, கமிஷனர் தெரிவித்துள்ளார்.