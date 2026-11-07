சீசன் துவங்கிய பிறகும் வேகமெடுக்காத பஞ்சு வரத்து

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ADDED : நவ 07, 2026 07:16 PM
திருப்பூர்: 'பருத்தி சீசன் துவங்கிய பிறகும், தினசரி பஞ்சு வரத்து குறைவாக இருக்கிறது; தீபாவளிக்கு பிறகு வேகமெடுக்கும்' என, நுாற்பாலைகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளன.
நடப்பு பருத்தி சீசன் துவங்கும் முன், கடந்த செப்., மாதத்திலேயே, பஞ்சு வரத்து துவங்கியது. இருப்பினும், பஞ்சு விலை குறையாமல், உயர்ந்து வந்ததால், பருத்தி வரத்து சற்று குறைந்துவிட்டது. சீசன் துவங்கிய முதல் மாதமாகிய அக்., மாதம், 15.59 லட்சம் பேல் (ஒரு பேல் 170 கிலோ) அளவுக்கு பஞ்சு விற்பனைக்கு வந்துள்ளது.
இது, கடந்த, 2025ல் 13.85 லட்சம் பேல்களாகவும், 2024ல் 14.53 லட்சம் பேல்களாகவும் இருந்தது. இருப்பு வைத்த பஞ்சு விற்பனைக்கு வந்ததால், அக்., மாத வரத்து கூடுதலாக தெரிகிறது.
வழக்கமாக, நவ., மாத துவக்கத்தில், தினசரி பஞ்சு வரத்து இரண்டு லட்சம் பேல்களாக உயர வேண்டும்; மாறாக, 80,000 பேல்கள் மட்டுமே வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
பஞ்சு இறக்குமதி வரிவிலக்கு சலுகை, டிச., 31ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால், இனி விலை உயர வாய்ப்பில்லை என்பதால், தீபாவளிக்கு பின், பஞ்சு வரத்து அதிகரிக்கும் என, நுாற்பாலைகள் கூறுகின்றன.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் அப்புக்குட்டி மற்றும் தலைமை ஆலோசகர் வெங்கடாசலம் ஆகியோர் கூறுகையில், 'குஜராத்தில் இருந்து, கடந்த மாதம், 3.08 லட்சம் பேல் அளவுக்கு பஞ்சு விற்பனைக்கு வந்துள்ளது; கடந்த ஆண் டை காட்டிலும் வரத்து சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், வழக்கமான அளவு பஞ்சு வரத்து உயரவில்லை.
இனியும் பஞ்சு விலை உயர வாய்ப்பில்லை என்பதால், தீபாவளிக்கு பின், விவசா யிகள் தரப்பில் இருந்து அதிக அளவு பஞ்சு விற்பனைக்கு வர துவங்கும்,' என்றனர்.
இருப்பு வைத்த பஞ்சு விற்பனைக்கு வந்ததால், அக்., மாத வரத்து கூடுதலாக தெரிகிறது. வழக்கமாக, நவ., மாத துவக்கத்தில், தினசரி பஞ்சு வரத்து இரண்டு லட்சம் பேல்களாக உயர வேண்டும்; மாறாக, 80 ஆயிரம் பேல்கள் மட்டுமே வந்து கொண்டிருக்கின்றன.