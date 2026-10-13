உலக ஸ்மார்ட்போன் வினியோகம் 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி
உலக ஸ்மார்ட்போன் வினியோகம் 14 ஆண்டுகளில் இல்லாத வீழ்ச்சி
UPDATED : அக் 14, 2026 03:09 AM
ADDED : அக் 13, 2026 11:14 PM
உலகளவில், வினியோகஸ்தர்கள், சில்லரை விற்பனையாளர்கள், தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வினியோகித்த ஸ்மார்ட்போன்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த ஜூலை முதல் ஆக., வரையிலான நடப்பாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் 20 சதவீத வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது; இது, கடந்த 2012ம் ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டுக்கு பிந்தைய மிக குறைந்த சர்வதேச ஸ்மார்ட்போன் வினியோகம் என, சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான 'கவுன்டர்பாயின்ட் ரிசர்ச்'சின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
சரிவுக்கான முக்கிய காரணங்கள்
தற்காலிக (ராம்) மற்றும் நிரந்தர (ரோம்) நினைவக சிப்களின் விலை உயர்வு
மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வால் உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு, மேற்காசிய போர் காரணமாக உதிரிபாக வினியோக தட்டுப்பாடு ஸ்மார்ட்போன் விலை உயர்ந்ததால் அவற்றுக்கான தேவை குறைந்தது
நுகர்வேர் பழைய போன்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தியது
சரிவுக்கான முக்கிய காரணங்கள்
தற்காலிக (ராம்) மற்றும் நிரந்தர (ரோம்) நினைவக சிப்களின் விலை உயர்வு
மூலப்பொருட்கள் விலை உயர்வால் உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு
மேற்காசிய போர் காரணமாக உதிரிபாக வினியோக தட்டுப்பாடு
ஸ்மார்ட்போன் விலை உயர்ந்ததால் அவற்றுக்கான தேவை குறைந்தது
நுகர்வேர் பழைய போன்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தியது
உலக ஸ்மார்ட்போன் வினியோகம் (ஜூலை - ஆக.,)
2025 32.00
2026 25.60*
சரிவு 20%
(கோடியில்)
pie chart
சந்தை பங்கு
சாம்சங் 23%
ஆப்பிள் 22%
ஷாவ்மி 10%
ஓப்போ 9%
விவோ 8%
பிற நிறுவனங்கள் 28%
முன்னணி நிறுவனங்களின் ஆண்டு சரிவு
சாம்சங் 3%
ஆப்பிள் 2+%*
ஷாவ்மி 30+%
ஓப்போ 20+%
விவோ 20+%-
சரிவுக்கான முக்கிய காரணங்கள்
* நினைவக சிப் விலை உயர்வு
* உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பு
* உதிரிபாக வினியோக தட்டுப்பாடு
* ஸ்மார்ட்போன் விலை உயர்வு
* பழைய போன்களின் நீண்ட கால பயன்பாடு
உலக ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை உயர்வு 20%
* மதிப்பீடு
ஆதாரம்: கவுண்டர்பாயின்ட் ரிசர்ச்