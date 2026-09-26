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﻿ 'மார்ச் 2027க்குள் தங்கம் சவரன் ரூ.2 லட்சம் தொடும்'

﻿ 'மார்ச் 2027க்குள் தங்கம் சவரன் ரூ.2 லட்சம் தொடும்'

ADDED : செப் 26, 2026 03:57 AM

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ADDED : செப் 26, 2026 03:57 AM

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சென்னை: வரும் 2027 மார்ச் மாதம், தங்கத்தின் விலை, சவரன் 2 லட்சம் ரூபா யை தொடும் என, தமிழ்நாடு தங்கம் மற்றும் வைர வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் ஜெயந்திரால் சலானி தெரிவித்துள் ளார்.

சென்னையில், 3 நாட்கள் நடைபெறும் நகை வர்த்தக கண்காட்சியில் அவர் மேலும் பேசியதாவது: இக்கண்காட்சியில் தெ ன்னிந்திய அளவில், நகைக்கடை வியாபாரிகள் 15,000 பேர் பார்வையிட்டு நகைகளை கொள்முதல் செய்வர். 10,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தகம் நடைபெறும் .

தங்க நகைகள் 18 கேரட், 14 கேரட், 9 கேரட் என அறிமுகமாகி வருகின்றன. மக்கள் இந்த நகைகளை வாங்கி பயன்பெறலாம். இதன் சந்தை மதிப்பு குறைவதில்லை. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

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