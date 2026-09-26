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சென்னை: வரும் 2027 மார்ச் மாதம், தங்கத்தின் விலை, சவரன் 2 லட்சம் ரூபா யை தொடும் என, தமிழ்நாடு தங்கம் மற்றும் வைர வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் ஜெயந்திரால் சலானி தெரிவித்துள் ளார்.
சென்னையில், 3 நாட்கள் நடைபெறும் நகை வர்த்தக கண்காட்சியில் அவர் மேலும் பேசியதாவது: இக்கண்காட்சியில் தெ ன்னிந்திய அளவில், நகைக்கடை வியாபாரிகள் 15,000 பேர் பார்வையிட்டு நகைகளை கொள்முதல் செய்வர். 10,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தகம் நடைபெறும் .
தங்க நகைகள் 18 கேரட், 14 கேரட், 9 கேரட் என அறிமுகமாகி வருகின்றன. மக்கள் இந்த நகைகளை வாங்கி பயன்பெறலாம். இதன் சந்தை மதிப்பு குறைவதில்லை. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.
'மார்ச் 2027க்குள் தங்கம் சவரன் ரூ.2 லட்சம் தொடும்'
'மார்ச் 2027க்குள் தங்கம் சவரன் ரூ.2 லட்சம் தொடும்'
ADDED : செப் 26, 2026 03:57 AM
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சென்னை: வரும் 2027 மார்ச் மாதம், தங்கத்தின் விலை, சவரன் 2 லட்சம் ரூபா யை தொடும் என, தமிழ்நாடு தங்கம் மற்றும் வைர வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் ஜெயந்திரால் சலானி தெரிவித்துள் ளார்.
சென்னையில், 3 நாட்கள் நடைபெறும் நகை வர்த்தக கண்காட்சியில் அவர் மேலும் பேசியதாவது: இக்கண்காட்சியில் தெ ன்னிந்திய அளவில், நகைக்கடை வியாபாரிகள் 15,000 பேர் பார்வையிட்டு நகைகளை கொள்முதல் செய்வர். 10,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வர்த்தகம் நடைபெறும் .
தங்க நகைகள் 18 கேரட், 14 கேரட், 9 கேரட் என அறிமுகமாகி வருகின்றன. மக்கள் இந்த நகைகளை வாங்கி பயன்பெறலாம். இதன் சந்தை மதிப்பு குறைவதில்லை. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.