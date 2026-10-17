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புதுடில்லி: நாட்டின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்பெறும் வகையில், ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக, கிட்டத்தட்ட 143 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குவதாக ‘கூகுள்’ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிறுவனத்தின் தொண்டு பிரிவான ‘கூகுள்.ஆர்க்’ வாயிலாக இந்த நிதி வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் வாயிலாக சிறு நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கடன் வசதிகளை பெறவும், சந்தையை விரிவுபடுத்தவும், தொழில் விதிமுறைகளை எளிதாக நிர்வகிக்கவும் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப வசதிகள் உருவாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, ஆசிரியர்களுக்கான ஏ.ஐ., பயிற்சியையும் நாடு முழுதும் விரிவுபடுத்த கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
சிறு தொழில்களை மேம்படுத்த கூகுள் ரூ.143 கோடி நிதியுதவி
சிறு தொழில்களை மேம்படுத்த கூகுள் ரூ.143 கோடி நிதியுதவி
UPDATED : அக் 17, 2026 07:27 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:24 PM
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புதுடில்லி: நாட்டின் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்பெறும் வகையில், ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக, கிட்டத்தட்ட 143 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குவதாக ‘கூகுள்’ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிறுவனத்தின் தொண்டு பிரிவான ‘கூகுள்.ஆர்க்’ வாயிலாக இந்த நிதி வழங்கப்பட உள்ளது. இதன் வாயிலாக சிறு நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கடன் வசதிகளை பெறவும், சந்தையை விரிவுபடுத்தவும், தொழில் விதிமுறைகளை எளிதாக நிர்வகிக்கவும் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப வசதிகள் உருவாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, ஆசிரியர்களுக்கான ஏ.ஐ., பயிற்சியையும் நாடு முழுதும் விரிவுபடுத்த கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.