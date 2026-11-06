புதிதாக இரு விமான நிலையங்கள் ஆந்திராவில் அமைக்க அரசு ஒப்புதல்
புதிதாக இரு விமான நிலையங்கள் ஆந்திராவில் அமைக்க அரசு ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:32 PM
அமராவதி: ஆந்திர மாநிலத்தின் குப்பம், ஸ்ரீகாகுளம் ஆகிய இரு இடங்களில் விமான நிலையங்கள் அமைக்க, மத்திய விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இதுகுறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
மாநிலத்தில் விமான நிலைய கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், குப்பம், ஸ்ரீகாகுளம் ஆகிய இடங்களில் புதிய பசுமை விமான நிலையங்களை அமைக்க, ஆந்திர மாநில அரசு முன்மொழிவுகளை சமர்ப்பித்திருந்தது. அந்த இடங்களுக்கு தற்போது மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது.
இதையடுத்து, புதிய விமான நிலையங்களை உருவாக்கி, செயல்படுத்த விரும்பும் நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒப்பந்த புள்ளிகளை கோர, ஆந்திர மாநில விமான நிலைய மேம்பாட்டு கழகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் தொகுதியான குப்பத்தில் 1,200 ஏக்கர் பரப்பளவில் 1,700 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் விமான நிலையம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், ஸ்ரீகாகுளத்தில் 1,100 ஏக்கரில், முதல் கட்டமாக 750 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் அமையும் விமான நிலைய கட்டுமான பணிகளை 2030ம் ஆண்டுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.