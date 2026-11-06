பி.எஸ்.என்.எல்., சொத்துக்களை விற்று கடனை அடைக்க மத்திய அரசு முடிவு
பி.எஸ்.என்.எல்., சொத்துக்களை விற்று கடனை அடைக்க மத்திய அரசு முடிவு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:38 PM
புதுடில்லி: நிதி நெருக்கடியில் உள்ள அரசு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களான பி.எஸ்.என்.எல்., மற்றும் எம்.டி.என்.எல்., ஆகியவற்றின் கடன்களை அடைக்க, அவற்றுக்கு சொந்தமான, 9,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை விற்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அந்த வட்டாரங்கள் மேலும் தெரிவித்ததாவது:
பி.எஸ்.என்.எல்., – எம்.டி.என்.எல்., மற்றும் அஞ்சல் துறைக்கு மொத்தம் 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் உள்ளது. இதனை அடைக்கவே, ஆண்டுக்கு 4,000 முதல் 5,000 கோடி ரூபாய் வரை சொத்துக்களை பணமாக்க அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
முன்பு, இத்துறைகளின் நில ஆவணங்கள் பெரும் குழப்பத்தில் இருந்தன. தற்போது 862 சொத்துக்களின் உரிமைகள் பிரிக்கப்பட்டு தீர்வு காணப்பட்டு உள்ளன.
மேலும், 6,000க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக்களின் பட்டா மாற்ற பணிகளும் முடிந்துள்ளன.
முழுமையான ஆவணங்கள் இருந்தால் மட்டுமே சொத்துக்கள் விற்பனைக்கு ஏற்கப்படும்.
இவ்வாறு தெரிவித்தன.