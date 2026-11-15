பாரிஸில் சர்வதேச ஆடை கண்காட்சி ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு அரசு மானிய உதவி
பாரிஸில் சர்வதேச ஆடை கண்காட்சி ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு அரசு மானிய உதவி
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
திருப்பூர்: பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில், வரும் ஜன., 16 முதல் 18ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ள சர்வதேச ஆயத்த ஆடை கண்காட்சி மற்றும் வர்த்தக சந்திப்பில் பங்கேற்க, இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலான ஏ.இ.பி.சி., அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி சந்தைகளில் பிரான்ஸ் ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது. அந்நாட்டுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி, 2024 – 25ம் நிதியாண்டில் 5,141 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இது, 2025 – 26ல் 5,707 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஏப்., முதல் ஜூலை வரையிலான காலத்தில், 1,711 கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதி நடந்துள்ளது.
பாரிஸ் கண்காட்சியில் பங்கேற்பதன் வாயிலாக, இந்திய ஆடை ஏற்றுமதியாளர்கள் பிரான்ஸ் சந்தையில் தங்களது வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தலாம் என, மத்திய ஜவுளி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஏ.இ.பி.சி., நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
‘‘கண்காட்சியில் பங்கேற்கும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு அரசு மானிய உதவி கிடைக்கும். பிரான்சில் குழந்தைகள் மற்றும் ஆண்களுக்கான ஆடைகளின் இறக்குமதி அதிகரித்து வருகிறது. 40 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பார்வையிட உள்ள இக்கண்காட்சி, புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும்.’’
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.