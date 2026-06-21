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புதுடில்லி:இந்தியா - பிரிட்டன் விரிவான வர்த் தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ், பிரிட்டன் கார்களை சலுகை வரியில் இறக்குமதி செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை மத்திய அரசு வரவேற்றுள்ளது.
இது குறித்து அன்னிய வர்த்தக தலைமை இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கை:
பி ரிட்டனில் தயாரிக்கப்படும் கார்களை சலுகை வரியில் இறக்குமதி செய்ய விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம். முதல் கட்டமாக 9,316 கார்கள் இறக்குமதி செய்வதற்கு, ஜூலை 21 முதல் ஆகஸ்ட் 4 வரை விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, தகுதியான நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.
ஒதுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைக்குள் இறக்குமதி செய்யப்படும் தகுதியான கார்கள், சு ங்க வரி சலுகை பெறும்.
பிரிட்டனில் இருந்து கார் இறக்குமதி விண்ணப்பிக்க அரசு அழைப்பு
பிரிட்டனில் இருந்து கார் இறக்குமதி விண்ணப்பிக்க அரசு அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 01:19 AM
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புதுடில்லி:இந்தியா - பிரிட்டன் விரிவான வர்த் தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ், பிரிட்டன் கார்களை சலுகை வரியில் இறக்குமதி செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை மத்திய அரசு வரவேற்றுள்ளது.
இது குறித்து அன்னிய வர்த்தக தலைமை இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கை:
பி ரிட்டனில் தயாரிக்கப்படும் கார்களை சலுகை வரியில் இறக்குமதி செய்ய விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம். முதல் கட்டமாக 9,316 கார்கள் இறக்குமதி செய்வதற்கு, ஜூலை 21 முதல் ஆகஸ்ட் 4 வரை விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, தகுதியான நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.
ஒதுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைக்குள் இறக்குமதி செய்யப்படும் தகுதியான கார்கள், சு ங்க வரி சலுகை பெறும்.