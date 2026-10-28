தொழில் நிறுவனங்களுக்கு திறன்மிக்க பணியாளர்களை உருவாக்க தமிழக அரசு திட்டம்
தொழில் நிறுவனங்களுக்கு திறன்மிக்க பணியாளர்களை உருவாக்க தமிழக அரசு திட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 03:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 03:54 PM
தமிழக தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான திறன் கொண்ட பணியாளர்களை உருவாக்க, முதல்கட்டமாக 3,000 நிறுவனங்களை உயர்கல்வி நிறுவனங்களுடன் நேரடியாக இணைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
மதுரையில் நடந்த உயர்கல்வி ஆலோசனை கூட்டத்தில், அமைச்சர் பி.விஸ்வநாதன் இந்த தகவலை தெரிவித்தார்.தொழில் நிறுவனங்களின் தேவைக்கும், மாணவர்கள் பெறும் கல்விக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை குறைக்க, தொழில் துறையுடன் இணைந்த புதிய கல்வி முறையை உருவாக்க அரசு முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, தொழில் நிறுவனங்களின் தேவைக்கேற்ப பாடத்திட்டங்களை மாற்றியமைத்து, மாணவர்களுக்கு நடைமுறை தொழில் திறன்களை வளர்க்கும் வகையில் பயிற்சி அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசிய மாணவர்கள், இளங்கலை மூன்றாம் ஆண்டில் கட்டாய தொழில் பயிற்சி இருந்தாலும், அதற்கான நிறுவனங்களை கண்டறிவதில் சிரமம் இருப்பதாக தெரிவித்தார். இதனால் நேரடி தொழில் அனுபவம் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படுவதாகவும் கூட்டத்தில் மாணவர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
கல்லுாரிகளையும் தொழில் நிறுவனங்களையும் நேரடியாக இணைப்பதன் மூலம், மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தவும், தொழில் துறைக்கு தேவையான திறன் கொண்ட பட்டதாரிகளை உருவாக்கவும் முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொழில் துறைக்கு என்ன பயன்?
பணியாளர் திறன்: தொழில் நிறுவனங்கள் எதிர்பார்க்கும் தொழில்நுட்ப திறன்களை மாணவர்கள் கற்க வாய்ப்பு.
நேரடி பயிற்சி: கல்லுாரிகளுடன் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்படுவதால், நடைமுறை பயிற்சி வழங்க வாய்ப்பு.
பணியாளர் தேர்வு: தொழில் சூழலை அறிந்த பட்டதாரிகளை பணிக்கு தேர்வு செய்வது எளிதாக வாய்ப்பு.
உயர்கல்வி முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் கல்வி கட்டமைப்பை உருவாக்க அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.இதற்காக கல்வி, விளையாட்டு, வேலைவாய்ப்பு, தொழில் ஆகிய நான்கு துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும்.தொழில் நிறுவனங்களின் தேவைக்கேற்ப பாடத்திட்டங்களை மாற்றுவதுடன், நடைமுறை தொழில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும். வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பி.விஸ்வநாதன், உயர்கல்வி அமைச்சர்