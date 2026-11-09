உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்காக தமிழக அரசின் புதிய நிறுவனம்
உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்காக தமிழக அரசின் புதிய நிறுவனம்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
சென்னை: தமிழகத்தின் வேகமான நகரமயமாக்கல் மற்றும் பெரிய அளவிலான பொது வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை செயல்படுத்துவதற்காக, ‘தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமான கழகம்’ எனும் புதிய பொதுத்துறை நிறுவனத்தை மாநில அரசு தொடங்கியுள்ளது.
பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சட்டப்பேரவையில் அண்மையில் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, இதற்கான அரசாணை நேற்று வெளியிடப்பட்டது.
200 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள பெரிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை நிறைவேற்றவும், பயன்பாட்டில் இல்லாத அரசு நிலங்கள் வாயிலாக வருவாய் ஈட்டவும் இந்நிறுவனம் செயல்படும்.
மேலும், இந்நிறுவனம், திட்ட மேலாண்மை ஆலோசகராக செயல்பட்டு, நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் உயர்தர வடிவமைப்பு சேவைகளை வழங்கும். நவீன நகரங்கள், தொழில்துறை மையங்கள், தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நகரங்களை உருவாக்குவது இந்நிறுவனத்தின் நோக்கமாகும்.