உற்பத்தி துறையில் இறக்குமதியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம்
உற்பத்தி துறையில் இறக்குமதியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 04:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:31 PM
உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் முக்கிய மூலதன பொருட்கள் பல வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. இதனை குறைக்க தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டு துறை முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களை உள்நாட்டில் தயாரிப்பதற்கான பணிகளை அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே, கடந்த ஜூன் மாதம் மத்திய அரசு குழு ஆய்வு செய்ததில், வெளிநாடுகளில் இருந்து அதிகளவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் 500 பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டன. இதில், இயந்திரங்கள், ரசாயனங்கள், பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட 100 பொருட்களை உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யலாம் என வர்த்தக மேம்பாட்டு துறை தேர்வு செய்துள்ளது. இந்த பொருட்களை உள்நாட்டில் தயாரிக்க அரசின் ஆதரவு தேவை எனவும், அதனால், இந்த பட்டியலை வரும் 2027–28 நிதியாண்டு பட்ஜெட் பரிந்துரைகளாக நிதி அமைச்சகத்திடம் வழங்க இக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
முன்னதாக, அதிக இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்த 500 பொருட்களின் உள்நாட்டு உற்பத்தி சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்ய துறை ரீதியாக ஆறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.
மேலும், உற்பத்தி திறன் மற்றும் தொழில்துறையினர் சந்திக்கும் தடைகள் குறித்து பல்வேறு தரப்பினருடன் இணைந்து ஆய்வு செய்துள்ளோம். இறக்குமதியை குறைப்பது மட்டுமின்றி, உள்நாட்டு உற்பத்திக்கான முழு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கம் என துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.