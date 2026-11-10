தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/உற்பத்தி துறையில் இறக்குமதியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம்

உற்பத்தி துறையில் இறக்குமதியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம்

உற்பத்தி துறையில் இறக்குமதியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம்

UPDATED : நவ 10, 2026 04:35 PM

ADDED : நவ 10, 2026 04:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 10, 2026 04:35 PM ADDED : நவ 10, 2026 04:31 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் முக்கிய மூலதன பொருட்கள் பல வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. இதனை குறைக்க தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டு துறை முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களை உள்நாட்டில் தயாரிப்பதற்கான பணிகளை அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே, கடந்த ஜூன் மாதம் மத்திய அரசு குழு ஆய்வு செய்ததில், வெளிநாடுகளில் இருந்து அதிகளவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் 500 பொருட்கள் கண்டறியப்பட்டன. இதில், இயந்திரங்கள், ரசாயனங்கள், பிளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட 100 பொருட்களை உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யலாம் என வர்த்தக மேம்பாட்டு துறை தேர்வு செய்துள்ளது. இந்த பொருட்களை உள்நாட்டில் தயாரிக்க அரசின் ஆதரவு தேவை எனவும், அதனால், இந்த பட்டியலை வரும் 2027–28 நிதியாண்டு பட்ஜெட் பரிந்துரைகளாக நிதி அமைச்சகத்திடம் வழங்க இக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, அதிக இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்த 500 பொருட்களின் உள்நாட்டு உற்பத்தி சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்ய துறை ரீதியாக ஆறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.

மேலும், உற்பத்தி திறன் மற்றும் தொழில்துறையினர் சந்திக்கும் தடைகள் குறித்து பல்வேறு தரப்பினருடன் இணைந்து ஆய்வு செய்துள்ளோம். இறக்குமதியை குறைப்பது மட்டுமின்றி, உள்நாட்டு உற்பத்திக்கான முழு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கம் என துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

முக்கிய இறக்குமதி பொருட்கள்:
இயந்திரங்கள்
உரங்கள்
ரசாயனங்கள்
உயர்ரக பருத்தி இழை
பிளாஸ்டிக்
சிலிக்கான் பொருட்கள்
கார்பன் பைபர்



இறக்குமதி சார்பு எவ்வளவு?


ஒரு பொருளின் உள்நாட்டு தேவையை பூர்த்தி செய்ய, வெளிநாடுகளில் இருந்து எவ்வளவு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது என்பதன் அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.
இறக்குமதி அளவு(%) | சார்பு நிலை
60 மற்றும் அதற்கு மேல் | அதிக சார்பு
30 முதல் 60 கீழ் | நடுத்தர சார்பு
30 கீழ் | குறைந்த சார்பு



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us