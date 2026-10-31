தமிழகத்தில் இருந்து நியூசிலாந்துக்கு ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க அரசு பேச்சு
தமிழகத்தில் இருந்து நியூசிலாந்துக்கு ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க அரசு பேச்சு
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:06 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் இருந்து நியூசிலாந்துக்கு ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக அந்நாட்டு பிரதிநிதிகளுடன், தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா பேச்சு நடத்தியுள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து இடையே தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் சமீபத்தில் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து, அந்நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் ஆயத்த ஆடைகளுக்கு, 10 சதவீதம் வரை இருந்த இறக்குமதி வரி இந்த ஒப்பந்தத்தால் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், திருப்பூரில் இருந்து டி – ஷர்ட்கள், பருத்தி ஆடைகள் உள்ளிட்டவை நியூசிலாந்துக்கு அதிக ஏற்றுமதி செய்யும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நியூசிலாந்தின் கிறைஸ்ட்சர்ச் நகர மேயர் பில் மவுகர்தலைமையிலான குழுவினர், சென்னையில் நேற்று அமைச்சர் கீர்த்தனாவை சந்தித்து பேசியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அமைச்சர் கீர்த்தனா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், இச்சந்திப்பின் போது விண்வெளி, விமான தொழில்நுட்பம், உள்ளிட் ட பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.