‘பட்டாசுகள் விற்பனை இலக்கு ரூ.10,000 கோடி எட்ட அரசு உதவும்’
‘பட்டாசுகள் விற்பனை இலக்கு ரூ.10,000 கோடி எட்ட அரசு உதவும்’
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:24 PM
சென்னை: அடுத்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு பட்டாசு விற்பனையை 10 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் என்ற இலக்கை எட்ட இத்துறையினருக்கு, தமிழக அரசு முழு ஆதரவளிக்கும் என, அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்தார்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில், 7,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, பட்டாசுகள் விற்பனையாகி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து, அமைச்சர் கீர்த்தனா அறிக்கை:
சிவகாசி மக்களின் தளராத உழைப்பும் தன்னம்பிக்கையும் தமிழகத்தின் பெருமை. ஒவ்வொரு பட்டாசுக்கு பின்பும், பல ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களின் கடின உழைப்பும், திறமையும், எதிர்கால கனவுகளும் அடங்கியுள்ளன. தமிழக அரசு, இந்த பாரம்பரியமிக்க தொழிலைப் பாதுகாக்கவும், தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும், சிவகாசியை மேலும் பல உயரங்களுக்கு கொண்டு செல்லவும் உறுதுணையாக இருக்கும்.
அடுத்த ஆண்டில், 10,000 கோடி ரூபாய் விற்பனை என்ற மாபெரும் இலக்கை நோக்கி பயணிக்கும் இத்தொழிலுக்கு, அந்த மைல்கல்லை எட்ட, அரசு அனைத்து வகையிலும் முழு ஆதரவை வழங்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.