அக்., மாத முழு உற்பத்தியையும் சர்க்கரை ஆலைகள் விற்கலாம் மத்திய அரசு அனுமதி
அக்., மாத முழு உற்பத்தியையும் சர்க்கரை ஆலைகள் விற்கலாம் மத்திய அரசு அனுமதி
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: நடப்பு அக்., மாதத்தில் உற்பத்தி செய்யும் சர்க்கரை முழுவதையும் விற்பனை செய்து கொள்ள ஆலைகளுக்கு மத்திய உணவு அமைச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இது குறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
ஆலைகள் உற்பத்தி செய்யும் சர்க்கரையை விற்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. தற்போதைய பண்டிகை காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, நடப்பு அக்., மாதத்தில் ஆலைகள் அரைக்கும் மொத்த சர்க்கரையையும் அக்., மற்றும் அடுத்து வரும் நவ., மாதம் வரை விற்பனை செய்து கொள்ளலாம்.
இதற்கு, அந்தந்த மாதங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சர்க்கரை விற்பனை ஒதுக்கீட்டு அளவுகள் தடையாக இருக்காது.
இந்த அனுமதி, 2026 – 27 கரும்பு அரவை பருவத்தில் புதிதாக உற்பத்தி செய்யப்படும் சர்க்கரையை சந்தைப்படுத்துவதில் ஆலைகளுக்கு கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.
அதேநேரத்தில், வழக்கமான மாதாந்திர விற்பனை ஒதுக்கீட்டில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.