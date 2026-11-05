தரமற்ற மருந்து தயாரித்தால் உடனடியாக உரிமம் ரத்து: மத்திய அரசு பரிசீலனை
தரமற்ற மருந்து தயாரித்தால் உடனடியாக உரிமம் ரத்து: மத்திய அரசு பரிசீலனை
UPDATED : நவ 05, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:14 PM
புதுடில்லி: தரமற்ற மருந்துகளை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களின் உற்பத்தி உரிமத்தை, உடனடியாக நிறுத்துவதற்கான புதிய விதிமுறைகளை மத்திய அரசு முன்மொழிந்துள்ளது.
இது குறித்து தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறியதாவது:
தற்போதைய நடைமுறையில், தரமற்ற மருந்துகளை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களின் உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கு முன் நிறுவனங்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுகிறது. இதனால் நடவடிக்கை எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படும். இதனால், தரமற்ற மருந்துகள் சந்தையில் தொடர்ந்து புழக்கத்தில் இருக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதை தடுப்பதே புதிய விதிமுறையின் நோக்கமாகும்.
புதிய விதிமுறைகளின் படி, அரசு ஆய்வக பரிசோதனையில் மருந்துகளில் மாசு, மூலப்பொருளின் அளவு மற்றும் கரையும் தன்மை தொடர்பான குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், நிறுவனங்களின் உற்பத்தி உரிமத்தை, உடனடியாக நிறுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு கூறின.