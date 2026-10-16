தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய வருமாறு திறன் மையங்களுக்கு அரசு அழைப்பு பெங்களூரில் அமைச்சர் கீர்த்தனா நேரில் சந்திப்பு
தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய வருமாறு திறன் மையங்களுக்கு அரசு அழைப்பு பெங்களூரில் அமைச்சர் கீர்த்தனா நேரில் சந்திப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 09:54 PM
சென்னை: கர்நாடகாவின் பெங்களூரில் உலகளாவிய திறன் மையங்களை அமைத்துள்ள நிறுவனங் களின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்த தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய வருமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
உலகளவில் எ லக்ட்ரானிக்ஸ், மோட்டார் வாகனம் உள்ளிட் ட பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த பெரிய நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, நிதி, வணிக செயல்பாடு, மனிதவளம் உள்ளிட்ட சேவைகளுக்காக ஒரு நாட்டில் ஜி.சி.சி., எனப்ப டும் உலகளாவிய திறன் மையங்களை நவீன தொழில்நுட்பத்தில் அ மைக்கின்றன.
அங்கு, உயர் கல்வி முடித்தவர்களுக்கு எளிதில் வேலை கிடைக்கிறது. சம்பளமும் அதிகம் வழங்கப்படு கிறது.
தமிழகத்தில் இன்ஜினியரிங் கல்லுாரிகள் அதிகம் இருப்பதால், ஆண் டுதோறும் பல ஆயிரம் பேர் இன்ஜினியரிங் படிப்பை முடிக்கின்றனர்.
உலகளாவிய திறன் மையங்களின் முதலீட்டை தமிழகத்திற்கு அதிகளவில் ஈர்க்கும் பணியில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. நாட்டில், கர்நாடகாவின் பெங்களூரில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், உலகளாவிய திறன் மையங்கள் அதிகளவில் செயல்படுகின்றன.
தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, நேற்று பெங்களூரு சென்றார். அங்கு அவர், உலகளாவிய திறன் மையங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சு நடத்தி, தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய வருமாறு நேரில் அழைப்பு விடுத் துள்ளார்.
இதுகுறித்து, கீர்த்தனா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘முதல்வர் விஜயின் தொலைநோக்கு பா ர்வை உடை ய தலைமையின் கீழ், உலகளாவிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கும், புத்தாக்கத்தை வளர்ப்பதற்கும், தமிழக மக்க ளுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கும் தமிழ க அரசு உறு தியாக உள்ளது’ என தெரிவித்துள்ளார்.