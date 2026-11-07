வ.உ.சி., துறைமுகத்தில் பசுமை மெத்தனால் மையம் நாட்டிலேயே முதல்முறையாக இம்மாதம் துவக்கம்
வ.உ.சி., துறைமுகத்தில் பசுமை மெத்தனால் மையம் நாட்டிலேயே முதல்முறையாக இம்மாதம் துவக்கம்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:16 PM
துாத்துக்குடி: துாத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் பிரத்யேக பசுமை மெத்தனால் கப்பல் எரிபொருள் நிரப்பும் மையம், இம்மாத இறுதிக்குள் சேவையை துவக்க தயாராகி வருகிறது.
சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்று எரிபொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, மெத்தனால் எரிபொருளில் இயங்கும் கப்பல்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருவதால், இத்தகைய எரிபொருளை தடையின்றி வழங்கும் கட்டமைப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கிழக்கு மேற்கு சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்து வழித்தடத்திற்கு அருகில் வ.உ.சி., துறைமுகம் அமைந்துள்ளது. இதற்கு கூடுதல் வாய்ப்புகளை இது ஏற்படுத்தும் என துறைமுக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வழித்தடத்தில் பயணிக்கும் சரக்கு கப்பல்களில் கிட்டத்தட்ட 80 சதவீதம், துாத்துக்குடியில் இருந்து 130 கடல் மைல் தொலைவுக்குள் கடந்து செல்கின்றன.
இதனால் துறைமுகத்திற்கு வழக்கமாக வரும் கப்பல்கள் மட்டுமின்றி, இந்த வழித்தடத்தில் செல்லும் பிற சர்வதேச கப்பல்களுக்கும் பசுமை மெத்தனால் எரிபொருள் வழங்க முடியும்.
இதன் வாயிலாக சர்வதேச கப்பல் நிறுவனங்களை ஈர்ப்பதுடன், பசுமை எரிபொருள் வர்த்தகத்திலும் இந்தியாவின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.