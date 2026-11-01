ஜி.எஸ்.டி., வசூல் 23% உயர்வு: ரூ.2.31 லட்சம் கோடியை தாண்டியது
ஜி.எஸ்.டி., வசூல் 23% உயர்வு: ரூ.2.31 லட்சம் கோடியை தாண்டியது
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM
புதுடில்லி: பண்டிகை கால விற்பனை அதிகரித்ததால், கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் மொத்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வசூல், கடந்த ஆண்டின் இதே மாதத்தை விட 23 சதவீதம் உயர்ந்து 2.31 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. இதுவே இதுவரை பதிவான இரண்டாவது அதிகபட்ச மாதாந்திர வசூல் என, மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
அந்த தரவுகளின் படி, கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் பதிவான 2.43 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்ற வரலாறு காணாத வசூலுக்கு அடுத்தபடியாக, அக்டோபர் மாத வசூல் அமைந்துள்ளது. தொடர்ந்து இரண்டாவது மாதமாக, மொத்த ஜி.எஸ்.டி., வசூல் 2 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை பதிவான மாதாந்திர வசூல்களில், அக்டோபரில் பதிவான வளர்ச்சியே அதிகபட்சமாகும்.
உள்நாட்டு விற்பனை வாயிலாக கிடைத்த மொத்த ஜி.எஸ்.டி., வருவாய் 16 சதவீதம் அதிகரித்து 1.59 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. இறக்குமதி வாயிலான வருவாய் 42 சதவீதம் உயர்ந்து 72,246 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலத்தில், மொத்த ஜி.எஸ்.டி., வசூல் 13.2 சதவீதம் உயர்ந்து 14.77 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. நிகர வசூல் 13 சதவீதம் அதிகரித்து 12.69 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் உள்ளது.
அக்டோபர் மாத வரி வசூல் விவரம் (ரூ. கோடியில்)
மத்திய ஜி.எஸ்.டி., : 2,31,000
மாநில ஜி.எஸ்.டி., : 42,935
ஒருங்கிணைந்த ஜி.எஸ்.டி., : 1,37,000