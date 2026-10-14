குஜராத் உப்பால் ‘கரையும்’ தூத்துக்குடி உப்பு வர்த்தகம்
குஜராத் உப்பால் ‘கரையும்’ தூத்துக்குடி உப்பு வர்த்தகம்
UPDATED : அக் 14, 2026 04:51 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 16 லட்சம் டன் உப்பு விற்பனையாகாமல் தேக்கமடைந்துள்ளதாக உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தூத்துக்குடி நகர், வேம்பார், முத்தையாபுரம், முள்ளக்காடு, ஆறுமுகநேரி உள்ளிட்ட பகுதியில் மொத்தம் 20 ஆயிரம் ஏக்கர் அளவில் உப்பளங்கள் உள்ளன. இதில், கிட்டத்தட்ட 30 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். நாட்டில், குஜராத்திற்கு அடுத்தப்படியாக பெரிய உப்பு உற்பத்தி தளமாக தூத்துக்குடி உள்ளது குறிப்பிடதக்கது. மேலும், நடப்பாண்டு உப்பு உற்பத்தி சீசனில் இதுவரை 20 லட்சம் டன் உப்பு உற்பத்தி ஆகியுள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. .
உப்பு உற்பத்தி காலம்:
வழக்கமாக, வடகிழக்கு பருவமழை முடிவடைந்து ஜனவரி மாதம் உப்பு உற்பத்திக்கான பணிகள் துவங்கும். அதன்பிறகு, ஏப்., முதல் செப்., வரையிலான காலம் உப்பு உற்பத்தியின் உச்சகட்ட காலமாகும். நடப்பாண்டு ‘எல்–நினோ’ பாதிப்பால் மார்ச் மாதமே உற்பத்தி தொடங்கிவிட்டது. கடந்த சில நாட்கள் வரை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் உற்பத்தி இருந்ததாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடங்கியது மழைக்காலம்:
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதால், உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் உற்பத்தியாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பெரும்பாலான உற்பத்தியாளர்கள், உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பு குவியலை பிளாஸ்டிக் தார்பாய்கள் கொண்டு மூடியும் அல்லது உப்பளம் அருகில் இருக்கும் உப்பு குடோன்களில் தேக்கி வைத்தும் பாதுகாக்க தொடங்கிவிட்டனர்.
குஜராத் உப்பு:
தூத்துக்குடியில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் பெய்த கனமழை வெள்ள பாதிப்பால் உப்பு உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. அப்போது குறைந்த விலையில் குஜராத்தில் இருந்து உப்பு தூத்துக்குடி உப்பு சந்தையில் இறக்குமதியானது. அதன் பிறகு கடந்த ஆண்டு வரையில் குஜராத் உப்பு வருகை தூத்துக்குடி உப்பு சந்தையை ஆக்கிரமித்ததாக உற்பத்தியாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடியில் இயங்கும் சில உப்பு அரவை தொழிற்சாலைகள் கூட 5ல் 3 பங்கு குஜராத் உப்பையும், 2 பங்கு தூத்துக்குடி உப்பையும் கலக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக கடந்த ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பு இருப்பே அதிகமாக இருப்பதால், நடப்பாண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பும் தேக்கமடைந்து வருவதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த ஆண்டு உற்பத்தி செய்த உப்பு கூட சில உப்பளங்களில் தேங்கியுள்ளது. இதனுடன் நடப்பாண்டு உப்பும் சேர்ந்துள்ளது. இதனால், அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தொடங்க வேண்டிய உப்பு உற்பத்தி பணிகளை மார்ச் மாதம் தொடங்கலாம் என எண்ணுகிறோம். அப்போது தான் இருப்பில் இருக்கும் உப்பு கொஞ்சமாவது விற்பனையாகும்.
- ஏ.ஆர்.ஏ.எஸ்.தனபாலன், உப்பு உற்பத்தியாளர்.
உப்பு விலை (ஒரு டன்னுக்கு):
குஜராத் உப்பு வருகைக்கு முன் - : ரூ.2,500
தற்போது : ரூ.1,500