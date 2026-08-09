﻿ பிர்லாவுக்கு ஹிண்டால்கோ ரூ.225 கோடி ராயல்டி

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புதுடில்லி: ஆதித்ய பிர்லா பிராண்டை பயன்படுத்துவதற்காக, பிர்லா குரூப் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ஹிண்டால்கோ நிறுவனம், ராயல்டி செலுத்த உள்ளது.
இதுகுறித்து ஹிண்டால்கோ நிர்வாக இயக்குநர் சதீஷ் பாய் தெரிவித்துள்ளதாவது:
ஆதித்ய பிர்லா பிராண்டின் உரிமை, பிர்லா குரூப் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்திடம் உள்ளது. இதுவரை பிராண்டை பயன்படுத்தியதற்காக ராயல்டி வசூலிக்கப்படவில்லை. தற்போது பிராண்டை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய நடைமுறை கொண்டு வரப்படுகிறது.
இதன்படி, ஹிண்டால்கோவின் வருவாயில் 0.25 சதவீதம், ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் 225 கோடி ரூபாய் ராயல்டியாக செலுத்தப்படும்.
ADDED : ஆக 09, 2026 03:03 AM
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புதுடில்லி: ஆதித்ய பிர்லா பிராண்டை பயன்படுத்துவதற்காக, பிர்லா குரூப் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ஹிண்டால்கோ நிறுவனம், ராயல்டி செலுத்த உள்ளது.
இதுகுறித்து ஹிண்டால்கோ நிர்வாக இயக்குநர் சதீஷ் பாய் தெரிவித்துள்ளதாவது:
ஆதித்ய பிர்லா பிராண்டின் உரிமை, பிர்லா குரூப் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனத்திடம் உள்ளது. இதுவரை பிராண்டை பயன்படுத்தியதற்காக ராயல்டி வசூலிக்கப்படவில்லை. தற்போது பிராண்டை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய நடைமுறை கொண்டு வரப்படுகிறது.
இதன்படி, ஹிண்டால்கோவின் வருவாயில் 0.25 சதவீதம், ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் 225 கோடி ரூபாய் ராயல்டியாக செலுத்தப்படும்.