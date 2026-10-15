‘ஹோட்டல் துறை முதலீடு 197% உயர்வு’: ‘ஜே.எல்.எல்.,’ அறிக்கையில் தகவல்
‘ஹோட்டல் துறை முதலீடு 197% உயர்வு’: ‘ஜே.எல்.எல்.,’ அறிக்கையில் தகவல்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 11:10 PM
புதுடில்லி: ஹோட்டல் மற்றும் விருந்தோம்பல் துறையில் முதலீட்டு நடவடிக்கைகள், 2026 நிதியாண்டின் முதல் பாதியில் 197 சதவீதம் அளவுக்கு ஆண்டு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக ரியல் எஸ்டேட் ஆய்வு நிறுவனமான ‘ஜே.எல்.எல்., இந்தியா’வின் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
அறிக்கையில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
ஹோட்டல் துறைக்கான மிகப்பெரிய முதலீட்டாளர்களாக ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தினர் உருவெடுத்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு தனிநபர் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் குடும்ப அலுவலகங்கள் 54 சதவீத முதலீடுகளை செய்திருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் முன்னிலை வகிக்கின்றன. நடப்பாண்டின் முதல் பாதியில் இத்தகைய பரிவர்த்தனை மதிப்பு 4,722 கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது. இவ்வாண்டின் இறுதியில் பரிவர்த்தனை மதிப்பு 10,450 கோடி ரூபாயை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, கடந்த 2025ம் ஆண்டின் 5,387 கோடி ரூபாயுடன் ஒப்பிடுகையில் 94 சதவீத உயர்வாகும்.
இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் 60 சதவீத பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.