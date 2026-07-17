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﻿ வீடு வாடகை முன்பணமாக குவிந்த ரூ. 1.26 லட்சம் கோடி; சென்னை உட்பட 6 பெருநகரங்களின் நிலை

﻿ வீடு வாடகை முன்பணமாக குவிந்த ரூ. 1.26 லட்சம் கோடி; சென்னை உட்பட 6 பெருநகரங்களின் நிலை

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:56 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:56 AM

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புதுடில்லி: நம் நாட்டின், முக்கிய 6 பெருநகரங்களில், வீட்டு உரிமையாளர்களிடம் முன்பணமாக 1.26 லட்சம் கோடி ரூபாய் வாடகைதாரர்களின் தொகை முடங்கியிருப்பதாக, ரியல் எஸ்டேட் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான 'நோபுரோக்கர்' நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

இது குறித்து அந்நிறுவன அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

சென்னை, மும்பை பெருநகர பகுதி, பெங்களூரு, டில்லி - என்.சி.ஆர்., ஹைதராபாத் மற்றும் புனே ஆகிய 6 பெருநகரங்களில் வசிக்கும் வாடகைதாரர்கள், வீட்டு உரிமையாளர்களிடம் செலுத்தியுள்ள முன்பணம் மொத்தம் 1.26 லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது.

இந்த தொகை, வாடகை ஒப்பந்த காலம் முழுதும் வீட்டு உரிமையாளர்களிடம் முடங்கியிருப்பதால், வாடகைக்கு குடியிருப்போரின் பணப்புழக்கத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, வேலை மாற்றம் அல்லது நகரம் மாறும்போது, மாற்று வாடகைதாரர் குடியேறும் வரை, முன்பணத்தை பெறுவதில் தாமதம் ஆவதால், அடுத்து குடியேறும் வீட்டிற்கு முன்பணம் செலுத்த, பணம் திரட்ட வேண்டிய அழுத்தம் ஏற்படுகிறது.

இந்த நடைமுறையை மாற்றும் வகையில், மாற்று நிதி வசதிகள் மற்றும் வாடகை முன்பண சீர்திருத்தங்கள் தேவை. இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

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