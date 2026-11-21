வீடுகளுக்கான எல்.பி.ஜி., விற்பனை ஏழு மாதங்களில் 13.20 சதவீதம் சரிவு
வீடுகளுக்கான எல்.பி.ஜி., விற்பனை ஏழு மாதங்களில் 13.20 சதவீதம் சரிவு
UPDATED : நவ 22, 2026 03:24 AM
ADDED : நவ 21, 2026 10:45 PM
புதுடில்லி: நாட்டில் நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஏழு மாதங்களில், பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்களின் வீட்டு உபயோக எல்.பி.ஜி., எரிவாயு விற்பனை, கடந்த 2025 - 26ம் நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 13.20 சதவீதம் சரிவடைந்துள்ளது.
இது குறித்து, மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பெட்ரோலிய திட்டமிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு அமைப்பு வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்தாண்டு அக்டோபரில் 24.54 லட்சம் டன்னாக இருந்த வீட்டு உபயோக எல்.பி.ஜி., விற்பனை, நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 11.80 சதவீதம் குறைந்து, 21.66 லட்சம் டன்னாக உள்ளது.
அதேபோல், கடந்தாண்டு ஏப்ரல்-அக்டோபர் காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில், நடப்பாண்டின் இதே காலத்தில் இதன் விற்பனை 1.65 கோடி டன்னிலிருந்து 13.20 சதவீதம் சரிந்து, 1.44 கோடி டன்னாக உள்ளது. வர்த்தக மற்றும் தொழில் பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விற்பனை, அக்டோபரில் அதிகரித்திருந்தாலும், ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலத்தில் குறைந்துள்ளது.
அதேவேளையில், உள்நாட்டு எல்.பி.ஜி., உற்பத்தி உயர்ந்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டின் முதல் ஏழு மாதங்களில் 74 லட்சம் டன்னாக இருந்த உற்பத்தி, நடப்பாண்டின் இதே காலத்தில் 92 லட்சம் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்
32.64 கோடி
வீட்டு எரிவாயு வாடிக்கையாளர்கள்.
10.57 கோடி
உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகள்.
7.95 கோடி
தென் மாநில வீட்டு எரிவாயு வாடிக்கையாளர்கள்.
நவம்பர் 1 நிலவரம்
அடையாள சரிபார்ப்பால் கூடுதல் எரிவாயு இணைப்புகள் நீக்கம், ஓ.டி.பி., நடைமுறையால் சிலிண்டர்களின் முறைகேடான பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ஆகியவையும் விற்பனை சரிவுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.