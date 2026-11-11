தமிழகத்தில் ரூ.1,370 கோடி முதலீடு ஹுவாஸ், சியோன் விருப்ப கடிதம்
தமிழகத்தில் ரூ.1,370 கோடி முதலீடு ஹுவாஸ், சியோன் விருப்ப கடிதம்
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:00 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், 'ஹுவாஸின் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா', 'சியோன் இ – ஹுவா சம்மிட் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா' ஆகிய நிறுவனங்கள், 1,370 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கான விருப்ப கடிதங்களை, தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனாவிடம், சென்னையில் நேற்று வழங்கின.
இதுகுறித்து, அரசு செய்திக்குறிப்பு: தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய புதிய தொழில் முதலீடுகள், ஆந்திர மாநிலத்திற்கு செல்வதாக சமூக ஊடகங்களில் தகவல் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இத்தகவல் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இருங்காட்டுக்கோட்டை, ‘சிப்காட்’ நிறுவனத்தின் தொழில் பூங்காவில் செயல்பட்டு வரும், ஹுவாஸின் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா நிறுவனம், தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், 850 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளது. இந்த முதலீடு, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, உள்நாட்டு உற்பத்தி, திறன் மேம்பாடு, புதிய திட்ட மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் செயல்பட்டு வரும், சியோன் இ – ஹுவா சம்மிட் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா நிறுவனம், தமிழகத்தில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், 520 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய முன் வந்துள்ளது.