ஐ.டி.பி.ஐ., பங்கு விற்பனை முடிவு 3 வங்கி அமைப்புகள் எதிர்ப்பு
ஐ.டி.பி.ஐ., பங்கு விற்பனை முடிவு 3 வங்கி அமைப்புகள் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:36 PM
புதுடில்லி: ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கியை, கனடா நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்யும் மத்திய அரசின் முடிவை எதிர்த்து, டிசம்பர் 3ம் தேதி நாடு தழுவிய அளவில் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப்போவதாக, மூன்று பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர் மற்றும் அதிகாரிகள் சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளன.
ஐ.டி.பி.ஐ., வங்கியின் 60 சதவீத பங்குகளை விற்பனை செய்ய அக்டோபர் 14ல் மத்திய அமைச்சரவைக் குழு ஒப்புதல் அளித்தது. தற்போது மத்திய அரசும், எல்.ஐ.சி., நிறுவனமும் இணைந்து வங்கியில் சுமார் 94 சதவீத பங்குகளை வைத்துள்ளன. விற்பனை நிறைவடைந்தால், கனடா நிறுவனம் வங்கியின் உரிமையாளராகும்.
இதை எதிர்த்து அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சங்கம், அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம், வங்கி ஊழியர் கூட்டமைப்பு ஆகிய மூன்று சங்கங்களை சேர்ந்த 2.50 லட்சம் பேர் இப்போராட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளனர்.