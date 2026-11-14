பங்குச்சந்தைக்கு வந்தால் பாரம்பரியம் மாறி விடும்

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டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டால், பங்கு தாரர் கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து லாப நோக்கம் மேலோங்கும்; இதனால் சமூக சேவைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் ‘டாடா பாரம்பரியம்’ மாறிவிடும். ஒரு புறம் சமூக நலன், மறுபுறம் தேச கட்டமைப்பு என்பதே எங்கள் கொள்கை. இதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. டாடா குழுமத்தின் தனித்தன்மையை தக்கவைக்க ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களுடன் இணைந்து ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுவோம்.
-– நோயல் டாடா, தலைவர், டாடா டிரஸ்ட்ஸ்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:36 PM
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டாடா சன்ஸ் நிறுவனம் பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டால், பங்கு தாரர் கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து லாப நோக்கம் மேலோங்கும்; இதனால் சமூக சேவைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் ‘டாடா பாரம்பரியம்’ மாறிவிடும். ஒரு புறம் சமூக நலன், மறுபுறம் தேச கட்டமைப்பு என்பதே எங்கள் கொள்கை. இதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. டாடா குழுமத்தின் தனித்தன்மையை தக்கவைக்க ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களுடன் இணைந்து ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுவோம்.
-– நோயல் டாடா, தலைவர், டாடா டிரஸ்ட்ஸ்