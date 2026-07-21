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﻿ கானாடுகாத்தானில் ஐ.எச்.சி.எல்., நட்சத்திர ஹோட்டல் அமைக்கிறது

﻿ கானாடுகாத்தானில் ஐ.எச்.சி.எல்., நட்சத்திர ஹோட்டல் அமைக்கிறது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:00 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:00 AM

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சென்னை: இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் கம்பெனியான ஐ.எச்.சி.எல்., சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி, கானாடுகாத்தானில் பாரம்பரியமாக உள்ள செட்டியார் கட்டடத்தை புனரமைத்து, 'ட்ரீ ஆப் லைப்' பிராண்டில், 20 அறைகளுடன் கூடிய நட்சத்திர ஹோட்டலை அமைக்க உள்ளது. இதில் உணவகம், ஓய்வறை, நீச்சல்குளம், 'ஸ்பா' மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் உள்ளிட்டவை இடம்பெறும். இதற்காக அந்நிறுவனம், 'அம்பா' நிறுவனம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது.

இதுகுறித்து, ஐ.எச்.சி.எல்., நிறுவன அதிகாரி சுமா வெங்கடேஷ் கூறுகையில், ''செட்டிநாட்டின் செழுமையான கட்டடக்கலை, கலாசார பாரம்பரியம், ஆழ்ந்த அனுபவங்கள் பயணியரை தொடர்ந்து ஈர்க்கிறது. அந்த இடத்தின் ஆழமான உணர்வில் வேரூன்றிய, 'ட்ரீ ஆப் லைப்' தன் தனித்துவமான அனுபவங்களை உடைய அணுகுமுறையை இந்த சூழலுக்கு கொண்டு வருகிறது'' என்றார்.

இதுகுறித்து, 'அம்பா' குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் அம்பா பழனியப்பன் கூறுகையில், ''வரலாற்று சிறப்புமிக்க செட்டியார் சொத்தை மீட்டெடுத்து, புதுப்பிக்க ஐ.எச்.சி.எல்., உடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் மகிழ்ச்சி. இத்திட்டம், இப்பகுதியின் வளர்ந்து வரும் சுற்றுலா சூழலுக்கு மேலும் பங்களிக்கும்'' என்றார்.

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