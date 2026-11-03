சட்டவிரோதமாக தங்கம் இறக்குமதி அதிகரிப்பு: சுங்க வரி உயர்த்தப்பட்டது காரணம்
சட்டவிரோதமாக தங்கம் இறக்குமதி அதிகரிப்பு: சுங்க வரி உயர்த்தப்பட்டது காரணம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
மும்பை: நடப்பாண்டின் 3வது காலாண்டில், சட்டவிரோதமான தங்கம் இறக்குமதி 2023ம் ஆண்டுக்கு பிறகான உச்ச அளவை எட்டியுள்ள நிலையில், அரசு விதித்த சுங்க வரி உயர்வே இதற்கு முக்கிய காரணம் என்று உலக தங்க கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது.
'மெட்டல்ஸ் போகஸ்' ஆய்வு நிறுவனத்தின் தரவுகளை மேற்கோள் காட்டி வெளியான இந்த அறிக்கையில், ஜூலை – செப்., காலத்தில் சட்டவிரோத தங்கம் வருகை 50 மெட்ரிக் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இது 3 டன்னாக மட்டுமே இருந்தது. இதன் வளர்ச்சி 1,500 சதவீதத்துக்கும் அதிகம். நாட்டில் அதிகரித்து வரும் வர்த்தக பற்றாக்குறையை கட்டுப்படுத்தவும், அந்நிய செலாவணி வெளியேற்றத்தை குறைக்கவும், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான சுங்க வரியை மத்திய அரசு 15 சதவீதமாக இரட்டிப்பாக்கியது.
வரி விகிதங்கள் அதிகரிக்கப்படும்போது, அதிகாரப்பூர்வமற்ற வழிகளில் தங்கம் கொண்டு வரப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று உலக தங்க கவுன்சில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. முறையான ஆவணங்கள் இன்றி கடத்தல் வாயிலாகவும், தனிநபர்கள் வாயிலாகவும் வரி செலுத்தாமல் தங்கம் நாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்படுகிறது.
தங்கம் விலை மேலும் குறையும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் நகை வியாபாரிகள் புதிய கொள்முதலைத் தள்ளி வைத்துள்ளனர்.
கடந்த அக்டோபரில் தங்கம் விலை 6.8 சதவீதம் வரை சரிந்து, ஒரு அவுன்ஸ் (31.1035 கிராம்) 3,80,000 ரூபாய் என்ற முக்கிய வரம்புக்கு கீழ் வர்த்தகமாகி வருகிறது.