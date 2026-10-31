ஜி.எஸ்.டி., கைதுக்கு உடனடி தடை: மத்திய மறைமுக வரிகள் வாரியம் உத்தரவு
ஜி.எஸ்.டி., கைதுக்கு உடனடி தடை: மத்திய மறைமுக வரிகள் வாரியம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:02 PM
புதுடெல்லி: ஜி.எஸ்.டி., வரி விதிப்புமுறையின் கீழ் கைது நடவடிக்கைகளை உடனடியாக நிறுத்துமாறும், இ-–வே பில் சோதனை மற்றும் நோட்டீஸ் அனுப்புவதில் தளர்த்தப்பட்ட புதிய விதிகளை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துமாறும் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அண்மையில் நடந்த ஜி.எஸ்.டி., கவுன்சிலின் 57வது கூட்டத்தில் வர்த்தகர்களின் நலன் கருதி சில முக்கிய பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டன.
இதன்படி, கைது செய்யும் அதிகாரிகளின் அதிகாரத்தை ரத்து செய்தல், புறப்ப டும் மற்றும் சேரும் இடங்களில் மட்டுமே இ-–வே பில்லை தணிக்கை செய்யும் வகையில் விதிகளில் மாற்றம் மற்றும் 10,000 ரூபாய்க்கு உட்பட்ட சிறு தொகைகளுக்கு காரணம் கேட்கும் நோட்டீஸ் அனுப்புவதை தவிர்த்தல் ஆகிய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
இதற்கான சட்ட திருத்தங்கள் 2027 ஏப்.,1 முதல் அமலுக்கு வர இருந்தன. இருப்பினும், வர்த்தகர்களின் சி ரமங்களை குறைக்கவும், தொழில் செய்வதை எளிதாக்கவும் இந்த சீர்திருத்தங்களை இடைக்கால நடவடிக்கையாக உடனடியாக அ மல்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு இப்போது அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, ஜி.எஸ்.டி., சட்டப்பிரிவு 69ன் கீழ் வரி அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த கைது செய்யும் அதிகாரம் உடனடியாக திரும்ப பெறப்படுகிறது. இனி ஜி.எஸ்.டி., விதிகளின் கீழ் கைது செய்யக்கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு திட்டவட்டமாக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சரக்கு வாகன சோதனை விதிகளும் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. முறையான தகவல்கள் மற்றும் இணை ஆணையர் அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகா ரியின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியின்றி, எந்தவொரு சரக்கு வாகனத்தையும் வழியில் மறித்து சோதனை செய்யக் கூடாது.
மேலும், 10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான வரி பாக்கி தொடர்பான விவகாரங்களில் வர்த்தகர்களுக்கு காரணம் கேட்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப கூடாது என்றும், தேவையில்லாத சிறு வழக்குகளை தவிர்த்து வர்த்தகர்களின் சுமையை குறைக்க வேண்டும் என்றும் சி.பி.ஐ.சி., தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.
ஜி.எஸ்.டி., சட்டப்பிரிவு 69ன் கீழ் வரி அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த கைது செய்யும் அதிகாரம் உடனடியாக திரும்ப பெறப்படுகிறது. இனி ஜி.எஸ்.டி., விதிகளின் கீழ் கைது செய்யக்கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு திட்டவட்டமாக உத்தரவிடப் பட்டுள்ளது
வர்த்தகர்களின் சிரமங்களை குறைக்கவும், தொழில் செய்வதை எளிதாக்கவும் ஜி.எஸ்.டி., சீர்திருத்தங்களை இடைக்கால நடவடிக்கையாக உடனடியாக அமல்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு அரசு அறிவுறுத்தல்