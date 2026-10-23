இறக்குமதியில் ‘மிளிரும்’ கண்ணாடி பொருட்கள்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
குறைந்த விலையில் வெளிநாட்டு கண்ணாடி பொருட்கள் தொடர்ந்து கிடைப்பதால், நடப்பு நிதியாண்டிலும் இந்தியாவின் கண்ணாடி இறக்குமதி வேகமாக அதிகரிக்கும் என, இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையமான சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளதாவது:
சீனா, மலேசியா, வியட்நாம் மற்றும் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து குறைந்த விலையில் பொருட்கள் வருவதால், உள்நாட்டு சந்தையில் இறக்குமதி பொருட்களின் பங்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.நடப்பு நிதியாண்டிலும் இந்த போக்கு நீடிக்கும். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வேகமாக உயர்ந்த கண்ணாடி இறக்குமதி, இந்த ஆண்டும் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, சீனா தொடர்ந்து இந்தியாவின் முக்கிய வினியோக நாடாக உள்ளது.
குறைந்த விலை இறக்குமதியால் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் அழுத்தத்தை குறைக்க, ‘கிளியர் புளோட் கிளாஸ்’ இறக்குமதிக்கு டன்னுக்கு 34,000 ரூபாய் குறைந்தபட்ச விலையை மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது. இதன் வாயிலாக கட்டுப்பாடற்ற இறக்குமதியை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபுறம், கட்டுமானம், ரியல் எஸ்டேட், சூரிய மின் உற்பத்தி, வாகன உற்பத்தி மற்றும் மதுபான துறைகளில் தேவை அதிகரித்து வருவது உள்நாட்டு கண்ணாடி உற்பத்திக்கு ஆதரவாக உள்ளது. இதனால், கடந்த ஆண்டின் சரிவுக்கு பிறகு கண்ணாடி தாள், பைபர் கிளாஸ் மற்றும் பிற கண்ணாடி பொருட்களின் உற்பத்தி மீண்டும் வளர்ச்சி பாதைக்கு திரும்பும்.
மேலும், கண்ணாடி விலை உயர்வு நிறுவனங்களின் விற்பனைக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், மின்சாரம், எரிபொருள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகமாக உள்ளன. இதனால் விற்பனை உயர்ந்தாலும், செயல்பாட்டு லாப விகிதத்தில் பெரிய முன்னேற்றம் இருக்காது.மேலும், வட்டி செலவு அதிகரித்து வருவதால், நிறுவனங்களின் நிகர லாப விகிதத்திலும் அழுத்தம் நீடிக்கும் என சி.எம்.ஐ.இ., தெரிவித்துள்ளது.
இறக்குமதியில் நாடுகளின் பங்கு
2021–22 முதல் 2025–26 வரை ஐந்து ஆண்டு சராசரி
சீனா : 54.90%
மலேசியா : 10.60%
வியட்நாம் : 4.50%
இந்தோனேஷியா : 2.00%
பிற நாடுகள் : 27.90%
இறக்குமதி நிலவரம்
நிதியாண்டு : இறக்குமதி : வளர்ச்சி
2024–25 : 220.20 கோடி டாலர் : 23.40%
2025–26 : 313.31 கோடி டாலர் : 42.30%
2026–27* : 385.26 கோடி டாலர் : 23.00%
*கணிப்பு