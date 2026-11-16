சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் வருவாய் உயர்வு: கட்டண உயர்வு, சரக்குகளின் அளவு அதிகரித்தது
சரக்கு போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் வருவாய் உயர்வு: கட்டண உயர்வு, சரக்குகளின் அளவு அதிகரித்தது
UPDATED : நவ 16, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:54 PM
நாட்டில் சாலை வழியாக சரக்குகளை கொண்டு செல்லும் நிறுவனங்களின் வருவாய், தொடர்ந்து மூன்றாவது காலாண்டாக அதிகரித்திருக்கும் என, இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையமான சி.எம்.ஐ.இ., ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்., காலாண்டில் சரக்கு போக்குவரத்து கட்டணம் மற்றும் கொண்டு செல்லப்பட்ட சரக்குகளின் அளவு அதிகரித்திருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுவரை காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளை வெளியிட்ட நிறுவனங்கள் அனைத்தும் வருவாய் வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளன.
உற்பத்தி, மருந்து, பொறியியல், மின்சார வாகன தயாரிப்பு உள்ளிட்ட துறைகளிலும், சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்களிடமும் சரக்கு போக்குவரத்து சேவைக்கான தேவை நன்றாக உள்ளது. சரக்குகளை கொண்டு செல்லும் பணிகளை தனியாக மேற்கொள்வதற்கு பதிலாக, அதற்கான சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைக்கும் போக்கும் அதிகரித்து வருகிறது.கடந்த ஜூன் காலாண்டில் போக்குவரத்து நிறுவனங்களின் வருவாயை விட, செயல்பாட்டு செலவுகள் அதிகளவில் உயர்ந்தன. குறிப்பாக, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான செலவுகள் அதிகரித்ததால், லாப விகிதம் குறைந்தது.
ஆனால், செப்., காலாண்டில் ஊழியர் சம்பளம், சரக்கு வினியோகம் உள்ளிட்ட செலவுகள் உயர்ந்தபோதும், அவற்றை விட வருவாய் அதிகரித்ததால் செயல்பாட்டு லாபம் உயர்ந்துள்ளது.கடன் வட்டி, தேய்மானம் உள்ளிட்ட செலவுகளின் உயர்வும் குறைந்த அளவிலேயே இருந்ததால், நிகர லாபத்தில் நல்ல வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டை பொறுத்தவரை, ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் வருவாய் வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருந்தன. எரிபொருள் மற்றும் மின்சார செலவுகளும் குறைந்திருந்தன. இருப்பினும், கடனுக்கான வட்டி மற்றும் தேய்மான செலவுகள் கணிசமாக அதிகரித்ததால், அந்நிதியாண்டில் இத்துறையின் ஒட்டுமொத்த நிகர லாபம் சரிவடைந்திருந்தது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காலாண்டு வாரியாக வருவாய் மற்றும் லாப வளர்ச்சி
(சதவீதத்தில்)
காலாண்டு : வருவாய் : நிகர லாபம்
செப்., 2025 : 4.59 : 23.57
டிச., 2025 : -3.24(சரிவு) : 73.36
மார்ச், 2026 : 17.09 : 26.99
ஜூன், 2026 : 21.62 : 1.06
செப்., 2026* : 18.4 : 41.2
சாலை திட்டங்கள் நிறைவு
நிதியாண்டு : நிறைவடைந்த திட்டங்கள் மதிப்பு
2020–21 : 97,250
2021–22 : 1,46,000
2022–23 : 1,99,000
2023–24 : 1,95,000
2024–25 : 64,430
2026–27* : 2,00,000
*எதிர்பார்ப்பு.
(மதிப்பு கோடி ரூபாயில்)