100 கோடி டாலரை கடந்தது இந்தியா – எமிரேட்ஸ் வர்த்தகம்
100 கோடி டாலரை கடந்தது இந்தியா – எமிரேட்ஸ் வர்த்தகம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 10:56 PM
புதுடில்லி: இந்தியா – ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இடையேயான இருதரப்பு வர்த்தகம் 100 கோடி டாலரை அதாவது கிட்டத்தட்ட 9.50 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது.
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் துணை பிரதமரும், வெளியுறவு அமைச்சருமான ஷேக் அப்துல்லா பின் ஜாயித் அல் நஹ்யான், இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார். அவ ர், இந்திய வெளியுறவு துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை நேற்று சந்தித்து பேசினார்.
டில்லியில் நடந்த இந்த சந்திப்பில், வர்த்தகம், முதலீடு, பாதுகாப்பு, ஆற்றல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளின் வளர்ச்சி குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியதாவது:
உலகளாவிய பொருளாதார சவால்களுக்கு மத்தியிலும், இந்தியா – எமிரேட்ஸ், இடையேயான வர்த்தக உறவு புதிய சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. பொருளாதார ஒப்பந்தத்துக்கு பின், இருதரப்பு வர்த்தகம் 9.50 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.