மேலும் ஒரு சர்வதேச மீன்வள ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா

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ADDED : அக் 15, 2026 11:06 PM
புதுடில்லி: எஸ்.ஐ.ஓ.எப்.ஏ., எனப்படும் தெற்கு இந்தியப் பெருங்கடல் மீன்பிடி ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா இணைவதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இது குறித்து அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த 2025 டிசம்பரில் மத்திய அரசு வெளியிட்ட ஆழ்கடல் மீன்பிடி வழிகாட்டுதல்களை தொடர்ந்து, எஸ்.ஐ.ஓ.எப்.ஏ., ஒப்பந்தத்தில் நம் நாடு இணைய உள்ளது. இதற்கான ஒப்புதலை மத்திய அரசு அளித்துள்ளது.
இதன் வாயிலாக, சர்வதேச கடல் பகுதியில் இந்திய மீன்பிடி கப்பல்களின் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்தவும், அதிக மதிப்புள்ள கடல் வளங்களை பயன்படுத்தவும், உலகளாவிய மீன்வள நிர்வாகத்தில் இந்தியாவின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கவும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த முன்னுரிமைகளுக்கு ஏற்ப, நீல பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இது உதவும்.
இந்தியா, 2022ம் ஆண்டு முதலே, இந்த ஒப்பந்தத் தில் ‘முறையாக இணைந்திராத உறுப்பு நாடு’ என்ற நிலையில் இருந்து வருகிறது. இதனால், அறிவியல் குழு போன்ற முக்கிய அமைப்புகளின் முடிவெடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் இந்தியாவின் பங்கேற்பு குறைவாக உள்ளது.
தற்போது ஒப்பந்தத்தில் முழுமையான உறுப்பினராக இணைவதன் வாயிலாக, இந்த அமைப்புகளில் இந்தியா முழுமையாக பங்கேற்க முடியும். அறிவியல் தரவுகள், ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் மீன் வள இருப்பு மதிப்பீடுகளையும் பெற முடியும். இதனால், இந்திய மீனவர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோருக்கு புதிய மீன்பிடி வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஒப்பந்த வரம்புக்குட்பட்ட பகுதியில் நிலையான மீன்பிடி நடைமுறைகளை முன்னெடுப்பதில் இந்தியா ஆற்றும் பங்கு, கடல் வளங்களை பாதுகாக்கவும், அவற்றின் நீண்டகால நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும், மீனவ சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஆதரிக்கவும் உதவும்.
இவ்வாறு மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவுக்கு என்ன கிடைக்கும்?
எஸ்.ஐ.ஓ.எப்.ஏ., அதிகார வரம்பிற்குட்பட்ட சர்வதேச கடல்களில் மீன்பிடிக்கும் உரிமை
•இப்பகுதிகளில் கணவாய் போன்ற இடம்பெயராத மீன் வகைகளை பிடிக்கும் அதிகாரம்
• இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அமைப்புகளான அறிவியல் குழு மற்றும் ஒழுங்குமுறை குழுவில் பங்கேற்று வாக்களிக்கும் உரிமை
• சர்வதேச கடலில் உள்ள கடல் வ ளங்களின் இருப்பு மதிப்பீடுகள், அறிவியல் தரவுகள் மற்றும் ஆராய் ச்சி திட்டங்களில் நேரடியாக அணுகல்
இப்பகுதியில் நடைபெறும் சட்டவிரோத மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை பிற நாடுகளுடன் இணைந்து இந்தியா தடுக்க முடியும்.