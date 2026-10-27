சீனாவுக்கு இந்தியா முக்கிய ஏற்றுமதி நாடாகும்

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சீனா, இந்தியாவுக்கு தேவையான முக்கிய இடைநிலை பொருட்கள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பிட்ட ஏதேனும் ஒரு பொருளின் விலை நிர்ணயம் அல்லது வர்த்தக நடைமுறையில் நியாயமற்ற நிலை இருப்பதாக தெரியவந்தால், அதனை விசாரிக்க ஏற்கனவே முறையான சட்ட நடைமுறைகள் உள்ளன. இந்திய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு வெளிநாடுகளில் சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது முக்கிய நோக்கம். இதன் வாயிலாக, வரும் ஆண்டுகளில் சீனா மற்றும் ஆசியான் நாடுகளுக்கு, இந்தியா முக்கிய ஏற்றுமதி நாடாக மாறும்.
– பீயூஷ் கோயல், மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர்.
UPDATED : அக் 28, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:54 PM
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சீனா, இந்தியாவுக்கு தேவையான முக்கிய இடைநிலை பொருட்கள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை வழங்கி வருகிறது. குறிப்பிட்ட ஏதேனும் ஒரு பொருளின் விலை நிர்ணயம் அல்லது வர்த்தக நடைமுறையில் நியாயமற்ற நிலை இருப்பதாக தெரியவந்தால், அதனை விசாரிக்க ஏற்கனவே முறையான சட்ட நடைமுறைகள் உள்ளன. இந்திய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு வெளிநாடுகளில் சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது முக்கிய நோக்கம். இதன் வாயிலாக, வரும் ஆண்டுகளில் சீனா மற்றும் ஆசியான் நாடுகளுக்கு, இந்தியா முக்கிய ஏற்றுமதி நாடாக மாறும்.
– பீயூஷ் கோயல், மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர்.