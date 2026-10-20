அமலுக்கு வந்தது இந்தியா - நியூ ., வர்த்தக ஒப்பந்தம்
அமலுக்கு வந்தது இந்தியா - நியூ ., வர்த்தக ஒப்பந்தம்
UPDATED : அக் 21, 2026 02:44 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:14 PM
புதுடில்லி: இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையிலான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்தது. இதன் வாயிலாக, நியூசிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இந்திய பொருட்களுக்கு முழுமையான இறக்குமதி வரி விலக்கு கிடைக்கிறது. அதே நேரத்தில், இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் நியூசிலாந்து பொருட்களில் பெரும்பாலானவற்றுக்கு படிப்படியாக வரி சலுகைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தகத்தை 2030ம் ஆண்டுக்குள் இரட்டிப்பாக்கி, 700 கோடி நியூசிலாந்து டாலராக, அதாவது கிட்டத்தட்ட 37,000 கோடி ரூபாயாக உயர்த்துவது இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய இலக்காகும்.
இந்த ஒப்பந்தம் அமலுக்கு வந்த முதல் நாளில் இருந்தே, இந்தியாவிலிருந்து நியூசிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு, அனைத்து வரி பிரிவுகளிலும் பூஜ்ஜிய இறக்குமதி வரி நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு முன், இந்தியாவின் சில முக்கிய ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு நியூசிலாந்தில் 10 சதவீதம் வரை இறக்குமதி வரி விதிக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, நியூசிலாந்து பொருட்களுக்கு வழங்கப்படும் வரி சலுகைகள் பொருட்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தக மதிப்பில் 95 சதவீதத்தை உள்ளடக்கிய பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு அல்லது வரி குறைப்பு வழங்க இந்தியா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
தற்போதைக்கு, நியூசிலாந்தில் இருந்து இறக்குமதியாகும் பொருட்களில் 57 சதவீதம் முதல் நாளிலேயே வரி விலக்கு பெறுகின்றன.
இருப்பினும், இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவசாயிகள் மற்றும் தொழில் துறைகளை பாதுகாக்க, பால் மற்றும் பால் பொருட்கள், சர்க்கரை, சமையல் எண்ணெய்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பொருட்களுக்கு இந்தியா வரி சலுகை வழங்கவில்லை.
இந்தியாவின் ஏற்றுமதி, சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள், முதலீடு மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளுக்கு, நியூசிலாந்துடனான இந்த தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் புதிய உத்வேகம் அளிக்கும்.
- பீயூஷ் கோயல், வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சர், இந்தியா.
இந்த ஒப்பந்தம், ஒரு தலைமுறைக்கு ஒரே முறை மட்டுமே கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஆகும். இது, ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதுடன், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி, இரு நாடுகளின் பொருளாதார உறவுகளை வலுப்படுத்தும்.
- டாட் மெக்கலே, வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு துறை அமைச்சர், நியூசிலாந்து.
எந்தெந்த துறைகளுக்கு வாய்ப்பு?
ஜவுளி, ஆடைகள்
தோல் பொருட்கள்
காலணிகள்
பொறியியல் பொருட்கள்
உணவு பதப்படுத்துதல்
ரத்தினங்கள், ஆபரணங்கள்
இந்தியாவின் வரி சலுகைகள்
pie charts
வரி விலக்கு பெறும் நியூசி., பொருட்கள்
தற்போது
சலுகை பெறும் பொருட்கள் : 57%
சலுகை பெறாத பொருட்கள் : 43%
வரும் ஆண்டுகளில்
சலுகை பெறும் பொருட்கள் : 95%
சலுகை பெறாத பொருட்கள் : 5%
சலுகை பெறும் முக்கிய இறக்குமதி பொருட்கள்
செம்மறி ஆட்டு இறைச்சி
கம்பளி
மரப் பொருட்கள்
நிலக்கரி
சலுகை பெறாத முக்கிய பொருட்கள்*
பால், பால் பொருட்கள்
சர்க்கரை
சமையல் எண்ணெய்கள்
சலுகை பெறும் விவசாய பொருட்கள்
ஆப்பிள்
கிவி பழம்
தேன்
*உள்நாட்டு விவசாயிகள் மற்றும் தொழில் துறைகளை பாதுகாக்க