அமெரிக்காவில் முதலீடு 6வது இடத்தில் இந்தியா

UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 09:54 PM
புதுடில்லி: அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்யும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 6வது இடத்தில் இருப்பதாக வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டுள்ள தரவுகளில் தெரிவிக் கப்பட்டு உள்ளது.
அந்த தரவுகளின் படி, அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஆ ட்சியின் கீழ், அமெரிக்காவுக்கான முதலீட்டு திட்டங்களின் மதிப்பின் அடிப்படையில், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 1.4 லட்சம் கோடி டாலரு டன் முதலிடத்தில் உள்ளது.
கத்தா ர் 1.2 லட்சம் கோடி டாலர் முதலீ ட்டுடன் இரண்டாவது இடத்திலும், ஜப்பான் 1 லட்சம் கோ டி டா லர் முதலீட்டுடன் மூன்றாவது இடத்திலும் உ ள்ளன.
சவுதி அரேபி யா, மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன் ஆகிய வை தலா 60,000 கோடி டாலர் முதலீட்டு திட்டங்களுடன் முறையே நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது இடங்களில் உள்ள ன.
கிட்டத்தட்ட 50,000 கோடி டாலர் முதலீட்டு டன் இந்தியா ஆறாவது இடத்தை பிடித்து உள்ளது.