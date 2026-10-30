உலகளவிலான தட்டுப்பாடு எதிரொலி இந்திய டீசல் ஏற்றுமதி ஓராண்டு உச்சம்
உலகளவிலான தட்டுப்பாடு எதிரொலி இந்திய டீசல் ஏற்றுமதி ஓராண்டு உச்சம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:46 PM
புதுடில்லி: உலகளவில் டீசல் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ள நிலையில், நடப்பு அக்டோபர் மாதம், நம் நாட்டிலிருந்து டீசல் ஏற்றுமதி நாளொன்றுக்கு 7 லட்சம் பேரலாக உயர்ந்துள்ளது. இது, ஓர் ஆண்டின் உச்ச அளவு என ‘கெப்ளர்’ ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையின்படி, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் டீசல் ஏற்றுமதி நாளொன்றுக்கு 6.20 லட்சம் பேரலாக இருந்த நிலையில், அக்டோபர் மாதம் அது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 7 லட்சம் பேரல் ஆகியுள்ளது; மொத்த டீசல் ஏற்றுமதி 29 லட்சம் டன்னாக உயர்ந்துள்ளது. இது, 2025ம் ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு பதிவான அதிகபட்ச அளவாகும்.
இந்த உயர்வுக்கு, சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் 100 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உற்பத்தி திறனுடன் இயங்குவது, டீசல் உற்பத்திக்கு ஆலைகள் முன்னுரிமை அளிப்பது, ரஷ்யாவிலிருந்து குறைந்த விலையில் கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதும் முக்கிய காரணங்களாகும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.