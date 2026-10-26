தான்சானியா, மலேஷியா, சிங்கப்பூருக்கு இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு
தான்சானியா, மலேஷியா, சிங்கப்பூருக்கு இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 11:14 PM
திருப்பூர்: அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி இன்னும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பாத நிலையிலும், இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆறு மாதங்களில் தான்சானியாவுக்கான ஏற்றுமதி 122 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.
புதிய சந்தை வாய்ப்புகளைத் தேடும் முயற்சிக்கு கிடைத்த பலனாக, சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
அதேநேரம், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், நெதர்லாந்து நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியில் சற்று மந்தநிலை காணப்படுகிறது.
தான்சானியா
கடந்த நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான ஆறு மாதங்களில், தான்சானியாவுக்கான இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி 19,440 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது 45,177 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இது 122 சதவீத வளர்ச்சியாகும். செப்டம்பர் மாத ஏற்றுமதியும் 3,022 கோடி ரூபாயிலிருந்த 5,878 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.
சிங்கப்பூர்
சிங்கப்பூருக்கான ஏற்றுமதி, கடந்த நிதி யாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் 49,073 கோ டி ரூபாயாக இருந்தது. நடப்பு நிதியாண்டின் அதே காலக ட்டத்தில் இது 103 சதவீதம் அதிகரித்து, 1.04 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. செப்டம்பர் மாத ஏற்றுமதி 5,58 6 கோடி ரூபாயிலிருந்து 15 ,7 05 கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.
மலேஷியா
மலே ஷியாவுக்கான ஏற்றுமதி, கடந்த நிதி யாண் டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் 27,440 கோடி ரூபாயாக இருந்தது.
நடப்பு நிதியாண்டில் இது 82 சதவீதம் உயர்ந்து 52,400 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. செப்ட ம்பர் மாத ஏற்றுமதியும் 5,052 ரூபாயிலிருந்து 11,593 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள் ளது.
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செப். மாத இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி
(ரூ. கோடியில்)
-அமெரிக்கா
2025 : 48,834
2026 : 75,467
-ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்
2025 : 31,969
2026 : 29,439
-சீனா
2025 : 13,106
2026 : 16,980
-நெதர்லாந்து
2025 : 14,018
2026 : 13,169
பிரிட்டன்
2025 : 9,955
2026 : 10,968