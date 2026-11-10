இந்தியாவின் நீர் மேலாண்மை உலகுக்கு முன்னுதாரணம்

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இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்படும் ‘ஜல் ஜீவன், துாய்மை இந்தியா’ உள்ளிட்ட திட்டங்கள் மற்ற நாடுகளும் பின்பற்றக்கூடிய நடைமுறை தீர்வுகளை கொண்டுள்ளன. ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் வாயிலாக, 7 ஆண்டுகளுக்குள் 80 கோடி மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி கிடைத்துள்ளது.
கங்கை நதி திட்டம் வாயிலாக, மாசுபாடு குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன், இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 900 அணைகளின் பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அபுதாபியில்: 10 நடைபெற உள்ள ஐ.நா., நீர் மாநாட்டில், இந்தியாவின் நீர் மேலாண்மை அனுபவங்களை, விரிவாக பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு இந்திய அதிகாரிகளி டம் வலியுறுத்தியுள்ளேன்.
நீர்வளத் துறை உலகளாவிய இயக்குநர், உலக வங்கி
– சரோஜ் குமார் ஜா,
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:40 PM
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இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்படும் ‘ஜல் ஜீவன், துாய்மை இந்தியா’ உள்ளிட்ட திட்டங்கள் மற்ற நாடுகளும் பின்பற்றக்கூடிய நடைமுறை தீர்வுகளை கொண்டுள்ளன. ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் வாயிலாக, 7 ஆண்டுகளுக்குள் 80 கோடி மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி கிடைத்துள்ளது.
கங்கை நதி திட்டம் வாயிலாக, மாசுபாடு குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன், இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 900 அணைகளின் பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அபுதாபியில்: 10 நடைபெற உள்ள ஐ.நா., நீர் மாநாட்டில், இந்தியாவின் நீர் மேலாண்மை அனுபவங்களை, விரிவாக பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு இந்திய அதிகாரிகளி டம் வலியுறுத்தியுள்ளேன்.
நீர்வளத் துறை உலகளாவிய இயக்குநர், உலக வங்கி
– சரோஜ் குமார் ஜா,