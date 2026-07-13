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﻿ ரூ.66,800 கோடியை கடந்தது இந்தியா - இலங்கை வர்த்தகம்

﻿ ரூ.66,800 கோடியை கடந்தது இந்தியா - இலங்கை வர்த்தகம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:07 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:07 AM

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கொழும்பு: இந்தியா - இலங்கை இடையிலான இருதரப்பு வர்த்தகம், கடந்த 2025 - 26ல் 66,800 கோடி ரூபாயை கடந்துள்ளதாக, இலங்கைக்கான இந்திய துாதர் சந்தோஷ் ஜா தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் இருந்து இலங்கை சென்றுள்ள தொழில் துறை பிரதிநிதிகள் குழுவை, இலங்கைக்கான இந்திய துாதர் சந்தோஷ் ஜா சந்தித்து பேசினார். இந்தியா - இலங்கை இடையிலான பொருளாதார கூட்டுறவை மேலும் விரிவுபடுத்துவது குறித்து அப்போது ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான வர்த்தகம், 66,800 கோடி ரூபாயை கடந்துள்ள நிலையில், முதலீடு, உள்கட்டமைப்பு, சுற்றுலா, தொழில்நுட்பம், உற்பத்தி மற்றும் பிற துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து கருத்து பரிமாற்றம் நடந்தது.

இரு நாடுகளின் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை அதிகரிப்பது, புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது மற்றும் வர்த்தகத்தை மேலும் விரிவுபடுத்துவது ஆகியவை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.

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