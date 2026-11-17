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புதுடில்லி: விமான பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, மேலும் 1,000 பயணியர் விமானங்களை வாங்க இந்திய நிறுவனங்கள் தயாராக இருப்பதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பீயூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:
இந்திய விமான நிறுவனங்கள் 1,200க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துள்ளன. இ ருப்பினும், நம் நாட்டின் தற்போதைய மொத்த விமான தேவை 2,000க்கும் அதிகமாக உள்ளது.
இந்த பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்ய, கூடுதலாக 1,000 விமானங்களை ஆர்டர் செய்ய தயாராக உள்ளோம். ஏற்கனவே ஆர்டர் செய்துள்ள விமானங்களை விரைவாக வழங்குமாறு, தயாரிப்பு நிறுவனங்களை வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 11:00 PM
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புதுடில்லி: விமான பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, மேலும் 1,000 பயணியர் விமானங்களை வாங்க இந்திய நிறுவனங்கள் தயாராக இருப்பதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பீயூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:
இந்திய விமான நிறுவனங்கள் 1,200க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துள்ளன. இ ருப்பினும், நம் நாட்டின் தற்போதைய மொத்த விமான தேவை 2,000க்கும் அதிகமாக உள்ளது.
இந்த பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்ய, கூடுதலாக 1,000 விமானங்களை ஆர்டர் செய்ய தயாராக உள்ளோம். ஏற்கனவே ஆர்டர் செய்துள்ள விமானங்களை விரைவாக வழங்குமாறு, தயாரிப்பு நிறுவனங்களை வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.