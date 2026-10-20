'எதிர் நீச்சல்' போடும் இந்திய கடல் உணவு ஏற்றுமதி; அமெரிக்க வரிவிதிப்பு, ஈக்வடார் போட்டியால் சவால்!
'எதிர் நீச்சல்' போடும் இந்திய கடல் உணவு ஏற்றுமதி; அமெரிக்க வரிவிதிப்பு, ஈக்வடார் போட்டியால் சவால்!
UPDATED : அக் 20, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 20, 2026 05:02 PM
புதுடில்லி: அமெரிக்க சந்தையில் வரி தொடர்பான நிச்சயமற்ற சூழல் நீடித்தபோதிலும், நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் இந்தியாவின் கடல் உணவு ஏற்றுமதி 13 சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஏப்ரல்-செப்டம்பர் காலத்தில் நாட்டின் கடல் உணவு ஏற்றுமதி 450 கோடி டாலராக உயர்ந்துள்ளது. அமெரிக்காவுடன் சேர்த்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம், சீனா, ஜப்பான், வியட்நாம் உள்ளிட்ட சந்தைகளுக்கான ஏற்றுமதி அதிகரித்ததும் இந்த வளர்ச்சிக்கு ஆதரவாக இருந்தது.
கடந்த 2025-26ம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் கடல் உணவு ஏற்றுமதி 73,890 கோடி ரூபாயை எட்டியது. அந்த ஆண்டில் அமெரிக்காவுக்கான ஏற்றுமதி அளவும், மதிப்பும் குறைந்தபோதும், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் சீனாவுக்கான ஏற்றுமதி அதிகரித்ததால் மொத்த ஏற்றுமதி வளர்ச்சி தக்கவைக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே, அமெரிக்க இறால் சந்தையில் ஈக்வடார் இந்தியாவுக்கு கடும் போட்டியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜனவரி-ஆகஸ்ட் காலத்தில் ஈக்வடார் 1.95 லட்சம் டன் இறாலை அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்த நிலையில், இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 1.78 லட்சம் டன்னாக இருந்தது. இதன் வாயிலாக அமெரிக்காவுக்கு அதிக இறால் ஏற்றுமதி செய்த நாடாக ஈக்வடார் இந்தியாவை முந்தியுள்ளதாக 'ஷ்ரிம்ப் இன்சைட்ஸ்' தெரிவித்துள்ளது.
'மாற்றுச் சந்தைகளில் கவனம் அதிகரிப்பு'
“அமெரிக்க சந்தையை மட்டும் சார்ந்திருப்பதை குறைக்க, இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் ஐரோப்பா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா உள்ளிட்ட சந்தைகளில் விற்பனையை விரிவுபடுத்தி வருகின்றனர். எனினும், சீன சந்தையிலும் ஈக்வடார் கடும் போட்டியை ஏற்படுத்துகிறது.”
- ஜெகதீஷ் தோட்டா, ஜெகதீஷ் மரைன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்
ஏற்றுமதி நிலவரம்
விபரம் : நிலவரம்
ஏப்.-செப். 2026-27 கடல் உணவு ஏற்றுமதி : 450 கோடி டாலர்
ஆண்டு வளர்ச்சி : 13 சதவீதம்
2025-26 மொத்த ஏற்றுமதி : 73,890 கோடி ரூபாய்
ஏற்றுமதி வருவாயில் உறைந்த இறால் பங்கு : 67 சதவீதம்
அமெரிக்க இறால் சந்தை
ஜன.-ஆக. 2026 : ஏற்றுமதி
ஈக்வடார் : 1.95 லட்சம் டன்
இந்தியா : 1.78 லட்சம் டன்
Pull out:
இந்திய கடல் உணவு ஏற்றுமதி வருவாயில் உறைந்த இறால் மட்டும் 67 சதவீத பங்கு வகிக்கிறது.