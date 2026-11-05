ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க 4 நாடுகளில் இந்திய ஜவுளி அனுபவ மையம்
ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க 4 நாடுகளில் இந்திய ஜவுளி அனுபவ மையம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 11:15 PM
திருப்பூர்: இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதியை சர்வதேச அளவில் விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், உலகின் நான்கு நாடுகளில் இந்திய ஜவுளி அனுபவ மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கத் தலைவர் சுப்பிரமணியன் அறிக்கை:
வரும், 2030ம் ஆண்டுக்குள் இந்திய ஜவுளி ஏற்றுமதியை, 4,000 கோடி டாலராக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, இத்தாலியின் மிலான், பிரான்ஸின் பாரிஸ், பிரிட்டனின் லண்டன், அமெரிக்காவின் நியூயார்க் ஆகிய நகரங்களில் இந்திய ஜவுளி அனுபவ மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. இம்மையங்களுக்கான செலவில் 80 சதவீதத்தை மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகமும், 20 சதவீதத்தை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கவுன்சில்களும் ஏற்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மிலான் மைய பொறுப்பை ஏ.இ.பி.சி. ஏற்றுள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.