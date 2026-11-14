ஆன்மீகம் மற்றும் சாகச பயணங்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை தரும் இந்தியர்கள்: அகோடா ஆய்வறிக்கையில் தகவல்
ஆன்மீகம் மற்றும் சாகச பயணங்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை தரும் இந்தியர்கள்: அகோடா ஆய்வறிக்கையில் தகவல்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM
வரும் 2027ம் ஆண்டில் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்ல ஆசிய மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாக ‘அகோடா’ நிறுவனத்தின் ‘2027 ஆசியா டிராவல் பல்ஸ்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஆன்மீகம் சார்ந்த பயணங்கள் மற்றும் புதிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா செல்வதில் இந்தியர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்:
*வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுவோரின் விகிதம் கடந்தாண்டு 24 சதவீதமாக இருந்த நிலையில் தற்போது 38 சதவீதமாகியுள்ளது.
*53 சதவீதம் பேர் ஏ.ஐ., வாயிலாக சுற்றுலா பயணங்களை திட்டமிடுகின்றன்றனர்.
*குறைந்த செலவில் அதிக நாட்கள் தங்குவதற்கே பெரும்பாலானோர் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
*54 சதவீத பயணிகள் புதிய உணவு, புதிய கலாச்சாரங்களை தேடி பயணிக்க விரும்புகின்றனர்.