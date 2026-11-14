தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/வர்த்தகம்/பொது/ஆன்மீகம் மற்றும் சாகச பயணங்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை தரும் இந்தியர்கள்: அகோடா ஆய்வறிக்கையில் தகவல்

ஆன்மீகம் மற்றும் சாகச பயணங்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை தரும் இந்தியர்கள்: அகோடா ஆய்வறிக்கையில் தகவல்

ஆன்மீகம் மற்றும் சாகச பயணங்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை தரும் இந்தியர்கள்: அகோடா ஆய்வறிக்கையில் தகவல்

UPDATED : நவ 14, 2026 05:09 PM

ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 14, 2026 05:09 PM ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

வரும் 2027ம் ஆண்டில் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்ல ஆசிய மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாக ‘அகோடா’ நிறுவனத்தின் ‘2027 ஆசியா டிராவல் பல்ஸ்’ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஆன்மீகம் சார்ந்த பயணங்கள் மற்றும் புதிய இடங்களுக்கு சுற்றுலா செல்வதில் இந்தியர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

*வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்ல திட்டமிடுவோரின் விகிதம் கடந்தாண்டு 24 சதவீதமாக இருந்த நிலையில் தற்போது 38 சதவீதமாகியுள்ளது.

*53 சதவீதம் பேர் ஏ.ஐ., வாயிலாக சுற்றுலா பயணங்களை திட்டமிடுகின்றன்றனர்.

*குறைந்த செலவில் அதிக நாட்கள் தங்குவதற்கே பெரும்பாலானோர் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.

*54 சதவீத பயணிகள் புதிய உணவு, புதிய கலாச்சாரங்களை தேடி பயணிக்க விரும்புகின்றனர்.

வாய்ப்புள்ள தொழில்கள்


*புதிய இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லும் டிராவல் ஏஜென்சிகள்
*யு.பி.ஐ., மற்றும் உள்ளூர் கட்டண வசதிகளை இணைத்து வழங்கும் ஆன்லைன் ஓட்டல் புக்கிங் தளங்கள் மற்றும் செயலிகள்
*குறைந்த கட்டண தங்கும் விடுதிகள்
*துரித உணவகங்கள்
*வாடகை வாகனங்கள்



இந்தியா சார்ந்த தரவுகள்:
*ஆசியாவிலேயே இந்தியர்கள் தான் ஆன்மீக பயணங்களுக்கு அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
*பிரயாக்ராஜ் மகா கும்பமேளா, புஷ்கர், தர்மசாலா போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்ல அதிக அளவில் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
*மலையேற்றம் போன்ற சாகச பயணங்களுக்கு 42 சதவீதம் பேர் முன்னுரிமை அளிக்கின்றனர்.
*புதிய இடங்களுக்கு செல்வதில் ஆசியாவிலேயே இந்தியர்கள் தான் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
*வெளிநாடுகளுக்கு சென்றாலும், 35 சதவீத இந்தியர்கள் உள்ளூர் கரன்சி பரிவர்த்தனை வாயிலாகவே கட்டணம் செலுத்த விரும்புகின்றனர்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us