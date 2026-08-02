மகளிர் தொழில் தொடங்குவதற்காக திருநெல்வேலியில் தொழிற்பேட்டை
மகளிர் தொழில் தொடங்குவதற்காக திருநெல்வேலியில் தொழிற்பேட்டை
ADDED : ஆக 02, 2026 02:10 AM
சென்னை: மகளிர் தொழில் தொடங்குவதை ஊக்குவிக்க, சென்னை அருகிலும், திருநெல்வேலியிலும் மகளிருக்கான தொழிற்பேட்டைகளை தமிழக அரசின், 'சிட்கோ' நிறுவனம் உருவாக்க உள்ளது.
தமிழகத்தில் சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் தொழிற்பேட்டையை, 'சிட்கோ' நிறுவனம் அமைக்கிறது. இந்நிறுவனம், மகளிர் தொழில் தொடங்கி, தொழில்முனைவோராவதை ஊக்குவிக்க, மகளிர் தொழிற்பேட்டைகளை அமைத்துள்ளது.
தற்போது, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருமுல்லைவாயல், காஞ்சிபுரத்தில் திருமுடிவாக்கம், சேலத்தில் கருப்பூர், திருச்சியில் வாழவந்தான்கோட்டை, மதுரையில் கப்பலுார் ஆகிய இடங்களில் மகளிர் தொழிற்பேட்டைகள் உள்ளன. மொத்தம், 395 ஏக்கரில் உள்ள ஐந்து தொழிற்பேட்டைகளில், 1,226 தொழில்மனைகளில், 1,190 ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன.
புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள மாநில அரசு, மகளிர் தொழில் தொடங்க தனி தொழிற்பேட்டைகளையும், பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க தொழிற்பேட்டைகளையும் அமைக்குமாறு சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
எனவே, வட சென்னை புறநகரிலும், திருநெல்வேலியிலும் மகளிர் தொழிற்பேட்டைகளை அமைக்க, சிட்கோ நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.
திருநெல்வேலி, வடசென்னையில் மகளிர் தொழிற் பேட்டைகள் அமைக்க சிட்கோ முடிவு