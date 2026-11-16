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தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திர உற்பத்தியாளர்களுக்காக, மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிதியுதவியுடன் பொது பயன்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பாத்திரங்கள், தட்டுகள், டம்ளர்கள், கிண்ணங்கள், சமையலறை உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு.
* 300 டன் அழுத்த திறன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் பிரஸ் இயந்திரம்.
*ஸ்டீல் தகடுகளை வெட்டும் வசதி.
*பாத்திரங்களின் உட்புறம், வெளிப்புறத்தை மெருகூட்டும் இயந்திரம்.
* புதிய வடிவிலான பாத்திரங்களை தயாரிப்பதற்கான அச்சுகள், கருவிகள்.
விலை உயர்ந்த இயந்திரங்களை தனியாக வாங்காமல், இம்மையத்தின் வசதிகளை பயன்படுத்தி உற்பத்தி மேற்கொள்ளலாம். இதனால் தொழிலுக்கான முதலீட்டு செலவை குறைக்க முடியும்.
தொழில் வசதி(Tag) கும்பகோணத்தில் ஸ்டீல் பாத்திர தயாரிப்பு மையம்
தொழில் வசதி(Tag) கும்பகோணத்தில் ஸ்டீல் பாத்திர தயாரிப்பு மையம்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:54 PM
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தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திர உற்பத்தியாளர்களுக்காக, மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிதியுதவியுடன் பொது பயன்பாட்டு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
யாருக்கு?
பாத்திரங்கள், தட்டுகள், டம்ளர்கள், கிண்ணங்கள், சமையலறை உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு.
கிடைக்கும் வசதிகள்:
* 300 டன் அழுத்த திறன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் பிரஸ் இயந்திரம்.
*ஸ்டீல் தகடுகளை வெட்டும் வசதி.
*பாத்திரங்களின் உட்புறம், வெளிப்புறத்தை மெருகூட்டும் இயந்திரம்.
* புதிய வடிவிலான பாத்திரங்களை தயாரிப்பதற்கான அச்சுகள், கருவிகள்.
என்ன பயன்?
விலை உயர்ந்த இயந்திரங்களை தனியாக வாங்காமல், இம்மையத்தின் வசதிகளை பயன்படுத்தி உற்பத்தி மேற்கொள்ளலாம். இதனால் தொழிலுக்கான முதலீட்டு செலவை குறைக்க முடியும்.